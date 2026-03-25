Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Theo dự báo, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi vượt 36 độ C.

"Với kịch bản dự báo trên thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên và đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Khi có các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, sốt cao, buồn nôn… cần nhanh chóng gọi ngay 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời./.

