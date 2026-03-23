Hiện đại hóa dự báo thiên tai: Cơ hội đưa cảnh báo sớm đến mọi người dân

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, theo giới chuyên gia khí tượng thủy văn, một cơn bão hình thành ở xa ngoài khơi Thái Bình Dương hay một đợt không khí lạnh từ lục địa phía Bắc, đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân Việt Nam. Do đó, việc hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, ứng dụng dữ liệu vệ tinh, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là nền tảng đặc biệt quan trọng, để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, qua đó đưa ra quyết định phòng, chống kịp thời.

Đó cũng là cơ hội để mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin cảnh báo sớm, đồng thời hạn chế những khoản tiền bỏ ra để khắc phục thiệt hại.

Cấp thiết nâng cao năng lực dự báo

Về năng lực quan trắc, dự báo thời tiết, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thượng Hiền, cho biết ngành khí tượng đã xây dựng mạng lưới 2.807 trạm khí tượng thủy văn quốc gia rộng khắp trên đất liền, hải đảo và vùng biển của Việt Nam với các công nghệ tiên tiến, hiện đại. Từ những trạm đo mưa, đo gió thủ công ban đầu, đến nay, tỷ lệ tự động hóa quan trắc khí tượng đạt 65%, đo mưa đạt 100%, giông sét đạt 100%, thủy văn đạt 69% và hải văn đạt 74%.

Mạng lưới ra đa thời tiết hiện cũng cơ bản bao phủ toàn quốc, đưa ngành khí tượng thủy văn tiệm cận dần với các nước trong khu vực và thế giới. Công tác cảnh báo, dự báo thiên tai ngày càng chính xác, kịp thời đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm nhẹ thiệt hại do các tai biến thiên nhiên gây ra như bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn...

Tuy vậy, theo Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan cũng đang đặt ra nhiều thách thức.

Thực tế thời gian qua cho thấy, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cả tần suất, cường độ và mức độ bất thường của các hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm. Bão mạnh, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng,... diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, có xu hướng vượt ra ngoài các quy luật và giá trị quan trắc lịch sử.

Đơn cử như siêu bão Yagi (đã đổi tên thành Tomo) xảy ra vào hồi tháng 9/2024, với cường độ cực mạnh, chưa từng có tiền lệ tại khu vực Bắc Bộ trong 40 năm qua. Các mô hình số trị gần như không “bắt” được cường độ bão thực tế. Do dữ liệu quá khứ khan hiếm, các thuật toán AI thiếu dữ liệu để học, đã dẫn đến việc không thể dự báo chính xác sức mạnh của cơn bão này.

Thời gian qua, thiên tai cực đoan cũng tiếp tục gây tổn thất lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, tác động trực tiếp đến các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như nông nghiệp, thủy sản, giao thông, năng lượng. Không chỉ làm gia tăng chi phí khắc phục, phục hồi sau thiên tai, những tác động này còn ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và sinh kế lâu dài của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, những thách thức trên đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Trong đó, thông tin khí tượng thuỷ văn không chỉ dừng ở cấp quốc gia hay vùng mà cần chi tiết đến cấp địa phương, thậm chí đến cấp xã/điểm, cũng như gắn trực tiếp với chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân.

"Không thể chờ đợi tương lai thay đổi"

Trước những tác động khó lường của thiên tai, biến đổi khí hậu, năm 2026, Ngày Khí tượng Thế giới (23/3) đã được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) lựa chọn chủ đề “Quan trắc hôm nay, Bảo vệ ngày mai.” Qua đó nhấn mạnh việc hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, ứng dụng dữ liệu vệ tinh, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực dự báo và ra quyết định kịp thời.

Đối với Việt Nam, việc hiện đại hóa mạng lưới quan trắc càng cấp thiết hơn, bởi đó là nền tảng quan trọng để góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai; phù hợp với “dòng chảy” của kỷ nguyên số, cũng như triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định rõ định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với tinh thần đó, nhân Ngày Khí tượng Thế giới, Thứ trưởng Lê Công Thành kêu gọi các cấp, ngành đẩy mạnh triển khai các giải pháp thông minh trong việc quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường và khí hậu; lồng ghép các nội dung ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với chính sách, định hướng phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu; nâng cao giáo dục về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên, môi trường trong trường học và cộng đồng.

Dự báo thời tiết dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học đáng tin cậy chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên của con người. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Song song với đó, Thứ trưởng Lê Công Thành kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Do vậy, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, giảm rác thải, để cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh cho chúng ta và thế hệ mai sau.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nêu quan điểm, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, xanh và bền vững. Trong hành trình đó, quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp và Môi trường nói riêng và của đất nước nói chung.

“Chúng ta không thể chờ đợi tương lai thay đổi, chúng ta phải hành động từ hôm nay. Hãy cùng nhau gìn giữ từng giọt nước, nâng niu từng làn không khí, trân trọng từng nguồn tài nguyên của đất nước. Tôi tin với sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai xanh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau,” ông Lê Công Thành nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cũng nhấn mạnh trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu, dự báo thời tiết dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học đáng tin cậy chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên của con người. Vì vậy, chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới một lần nữa kêu gọi hành động. Chính phủ, các ngân hàng phát triển và khu vực tư nhân phải tăng cường hỗ trợ cho “xương sống” quan trắc toàn cầu, từ các trạm bề mặt đến các vệ tinh, đảm bảo chia sẻ dữ liệu công khai và công bằng.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, sự tăng cường trên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới phải đẩy nhanh sáng kiến “Cảnh báo sớm cho tất cả” để đến năm 2027, mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin cảnh báo sớm. Việc đầu tư vào quan trắc sẽ mang lại lợi ích gấp nhiều lần, thay vì khoản tiền bỏ ra để khắc phục thiệt hại./.

