Hoàn thiện khung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ngày 09/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, thay thế Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 và bãi bỏ một phần quy định tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP (Điều 4).

Việc ban hành Nghị định số 71/2026/NĐ-CP nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tạo khung khổ pháp lý để răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các hoạt động ứng dụng bức xạ, hạt nhân cần phải được kiểm soát.

Những điểm mới căn bản

Một điểm mới đặc biệt quan trọng là Nghị định số 71/2026/NĐ-CP đã chỉnh sửa, bổ sung quy định nhằm phân định rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo đó, nguyên tắc được xác định rõ: chỉ xử phạt hành chính đối với các hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Các vi phạm liên quan đến: thăm dò khoáng sản có tính phóng xạ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn; nhập khẩu chất thải phóng xạ; không thực hiện các biện pháp ngăn ngừa theo quy định để xảy ra sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; không thực hiện đúng quy trình khi xả thải, phát thải chất phóng xạ hoặc xả thải, phát thải chất phóng xạ vượt quá giới hạn cho phép…, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự.

Riêng đối với hành vi sử dụng, vận chuyển hoặc lưu giữ nguồn phóng xạ không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, cơ quan có thẩm quyền không xử phạt hành chính ngay mà phải chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xem xét xử lý hình sự. Chỉ khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới áp dụng xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định.

Nghị định số 71/2026/NĐ-CP điều chỉnh tăng mức tiền phạt từ 1,5 đến 2,5 lần đối với hầu hết các hành vi vi phạm so với trước đây. Đặc biệt, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn được thiết kế theo hướng phân hóa, căn cứ vào số lượng thiết bị bức xạ, số lượng và mức độ nguy hiểm của nguồn phóng xạ, bảo đảm tính công bằng và phù hợp thực tế.

Nghị định số 71/2026/NĐ-CP đã bổ sung nhiều nhóm hành vi vi phạm mới mà trước đây chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ. Đáng chú ý là các hành vi liên quan đến: an ninh nguồn phóng xạ và vật liệu hạt nhân; hoạt động của nhà máy điện hạt nhân theo vòng đời, từ giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm, xây dựng, vận hành thử, vận hành cho đến tháo dỡ, chấm dứt hoạt động; lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; quản lý dữ liệu, chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;…

Việc mở rộng này cho thấy sự thích ứng của pháp luật với thực tiễn phát triển công nghệ, yêu cầu công tác quản lý nhà nước và xu hướng quản lý hiện đại, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, Nghị định số 71/2026/NĐ-CP cơ bản đã thể chế hóa các hành vi bị nghiêm cấm, đồng thời cụ thể trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm không còn khoảng trống pháp lý đối với các hành vi vi phạm phát sinh trong thực tế.

Nghị định số 71/2026/NĐ-CP cũng bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân; buộc kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị xạ trị, thiết bị hạt nhân; buộc thu hồi kết quả dịch vụ đã cung cấp; buộc sửa chữa, cải tạo, thay thế các cấu trúc, hệ thống, bộ phận không phù hợp với thiết kế hoặc không bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân... Các biện pháp này giúp xử lý triệt để hậu quả của hành vi vi phạm, phục hồi trật tự quản lý hành chính bị xâm phạm.

Siết chặt quản lý

So với quy định trước đây, Nghị định số 71/2026/NĐ-CP có nhiều điểm mới căn bản, thể hiện xu hướng siết chặt quản lý, nâng cao tính răn đe và tiệm cận với yêu cầu quản lý hiện đại, hướng tới hình thành văn hóa an toàn, an ninh trong ứng dụng, phát triển năng lượng nguyên tử.

Thứ nhất, rủi ro bị xử lý hình sự sẽ có thể gia tăng đáng kể. Với việc làm rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm, nhiều hành vi trước đây chỉ bị xử phạt hành chính nay có thể bị chuyển sang xử lý hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, các tổ chức, cá nhân cần đặc biệt thận trọng trong các hoạt động liên quan đến việc sử dụng, vận chuyển hoặc lưu giữ nguồn phóng xạ không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn.

Thứ hai, áp lực tuân thủ pháp luật cao hơn. Việc tăng mạnh mức phạt tiền cùng với việc bổ sung thêm hành vi vi phạm đòi hỏi các đơn vị phải rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an ninh, an toàn, việc đề nghị cấp phép và thực hiện các quy định của giấy phép, tuân thủ đầy đủ điều kiện khác về trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định.

Thứ ba, đối với các cơ sở hạt nhân, đặc biệt đối với các dự án nhà máy điện hạt nhân thì cần chú trọng quản lý toàn diện theo vòng đời hoạt động, tuân thủ đầy đủ các quy định mới yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm, chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc hoạt động.

Thứ tư, thích ứng với yêu cầu quản lý hiện đại. Các quy định liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu và hoạt động dịch vụ đòi hỏi tổ chức, cá nhân phải nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Trong bối cảnh lĩnh vực năng lượng nguyên tử ngày càng phát triển và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc nắm vững và tuân thủ các quy định của Nghị định số 71/2026/NĐ-CP là yêu cầu cấp bách, bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân có liên quan..

Việc ban hành Nghị định diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân. Cuối năm 2024, Quốc hội đã thông qua chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Sau đó, Chính phủ đưa ra định hướng kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện khung pháp lý và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Theo kế hoạch, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến đặt tại tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ, gồm hai dự án Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Việt Nam đã cơ bản thống nhất với phía Nga dự thảo hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Dự án do EVN làm chủ đầu tư, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam trước đây./.

