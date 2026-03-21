SoftBank đầu tư 500 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ

Dự án trung tâm dữ liệu của SoftBank là một phần trong cam kết đầu tư 550 tỷ USD mà Nhật Bản đã nhất trí vào năm 2025 theo thỏa thuận với Mỹ để được giảm thuế quan.

Lê Minh
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) của tập đoàn SoftBank Group Corp. (Nhật Bản), Masayoshi Son, ngày 20/3 công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD xây dựng một trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI) tại Mỹ, dự kiến trong năm nay.

Trong thông báo được đưa ra sau khi tham dự lễ khởi công một nhà máy điện chạy bằng khí đốt công suất 9,2 GW tại Piketon, Ohio, ông Son nói đó sẽ là một trong những khoản đầu tư lớn nhất cho một dự án.

Trong khi các công ty công nghệ đang chạy đua với tốc độ chưa từng có để xây dựng hệ thống điện toán Trí tuệ Nhân tạo tại Mỹ, quy mô dự án được ông Son và các quan chức Mỹ mô tả là hiếm có tiền lệ. Với công suất 10 GW, dự án vừa được công bố này sẽ nằm trong số những trung tâm lớn nhất, nếu không phải là lớn nhất, trên thế giới.

Trung tâm dữ liệu sẽ được kết nối với nhà máy điện và tiêu thụ một lượng điện khổng lồ để vận hành các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo. Con số 500 tỷ USD sẽ bao gồm số tiền chi cho chip Trí tuệ Nhân tạo. SoftBank dự kiến giai đoạn đầu của dự án trung tâm dữ liệu sẽ tiêu thụ khoảng 800 MW điện, có chi phí từ 30-40 tỷ USD và hoàn thành vào đầu năm 2028.

Nhu cầu tăng vọt đối với các công cụ Trí tuệ Nhân tạo đã thúc đẩy sự mở rộng toàn cầu của các trung tâm dữ liệu, với các hệ thống yêu cầu lượng lớn năng lực tính toán.

Dự án trung tâm dữ liệu của SoftBank là một phần trong cam kết đầu tư 550 tỷ USD mà Nhật Bản đã nhất trí vào năm ngoái theo thỏa thuận với Mỹ để được giảm thuế quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhật Bản #SoftBank #đầu tư #xây dựng #trung tâm dữ liệu #Trí tuệ Nhân tạo Nhật Bản
