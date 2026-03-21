Hợp tác Việt Nam-Australia: Dư địa lớn, kết nối ngày càng sâu rộng

“Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các bang của Australia, trong đó có bang New South Wales, Queensland và Nam Australia, trong thời gian qua đã phát triển hết sức tích cực, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.” Đây là lời khẳng định của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Australia.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, 3 bang kể trên đều là những bang có vai trò “đầu tàu” về kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ và dịch vụ của Australia, đồng thời có tính bổ trợ rất cao cho nhu cầu phát triển của Việt Nam. Hợp tác giữa Việt Nam và các bang này được triển khai ngày càng toàn diện, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, du lịch và giao lưu nhân dân, mà còn mở rộng mạnh sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, năng lượng tái tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cho biết trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, các bang như New South Wales và Nam Australia là những trung tâm hàng đầu của Australia, quy tụ nhiều trường đại học danh tiếng, hệ sinh thái nghiên cứu mạnh và mạng lưới liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

Đây là những địa phương thu hút đông sinh viên Việt Nam theo học, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, bang Nam Australia còn có thế mạnh trong đào tạo nghề, công nghệ không gian và năng lượng tái tạo, vốn là những lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu hợp tác và phát triển.

Bang New South Wales, với trung tâm là thành phố Sydney, không chỉ dẫn đầu về giáo dục mà còn là đầu tàu kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ của Australia. Bang này có thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực như tài chính-ngân hàng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và hệ sinh thái startup.

Trong khi đó, bang Queensland có nhiều lợi thế về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng và kinh tế biển. Đây là những lĩnh vực có tính bổ trợ cao với nhu cầu phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong phát triển du lịch bền vững, nông nghiệp hiện đại, quản lý tài nguyên biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bang cũng có thế mạnh về đào tạo nghề gắn với thực tiễn, là mô hình mà Việt Nam có thể học hỏi và hợp tác.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh mỗi bang đều có những thế mạnh riêng, nhưng đều bổ trợ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng rất thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng thực chất, đa dạng và đi vào chiều sâu.

Ông cũng khẳng định hợp tác giữa các bang với các địa phương của Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, góp phần cụ thể hóa các cam kết cấp cao, đồng thời tạo động lực thiết thực để làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Australia trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa hai nước. Tổng Lãnh sự nhận định tiềm năng phát triển du lịch giữa Việt Nam và Australia hiện nay rất lớn và đang được hiện thực hóa bằng những kết quả tăng trưởng rất tích cực.

Một điểm sáng nổi bật là lượng khách Australia đến Việt Nam tăng đều qua các năm. Năm 2023, Việt Nam đón khoảng 390.000 lượt khách Australia. Trong năm 2024, khoảng 490.000 lượt khách Australia đã đến thăm Việt Nam, và đến năm 2025 con số này ước đạt khoảng 548.000 lượt, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định và bền vững.

Du khách tham quan khu vực Đại Nội Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Australia hiện tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam. Các chương trình xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp hai nước được tổ chức thường xuyên tại các thành phố lớn như Melbourne và Sydney đang góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam, đồng thời thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Việt Nam ngày càng được du khách Australia đánh giá cao nhờ môi trường an toàn, con người thân thiện, văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú và chi phí hợp lý. Không chỉ các điểm đến truyền thống như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Hội An hay Phú Quốc, nhiều địa phương mới cũng đang thu hút sự quan tâm của du khách “xứ chuột túi.”

Đáng chú ý, xu hướng du lịch của khách Australia cũng đang thay đổi theo hướng đa dạng hơn. Bên cạnh nghỉ dưỡng và tham quan, du khách ngày càng quan tâm tới các loại hình du lịch trải nghiệm như du lịch văn hóa, ẩm thực, sinh thái, cũng như du lịch chăm sóc sức khỏe, kết hợp khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, việc mở rộng các đường bay thẳng giữa hai nước, cùng với chính sách thị thực ngày càng thuận lợi và hạ tầng du lịch được cải thiện, đang tạo điều kiện rất thuận lợi để thu hút du khách Australia đến Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng, chính quyền các bang và địa phương của Australia đã có nhiều hỗ trợ thiết thực và hiệu quả trong việc thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam tại nước sở tại.

Trước hết, các bang như New South Wales, Queensland và Nam Australia thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch như hội chợ, hội thảo, chương trình quảng bá điểm đến, cũng như các sự kiện văn hóa nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới người dân Australia.

Các cơ quan xúc tiến du lịch và tổ chức địa phương cũng tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện để các công ty lữ hành, hãng hàng không và đối tác du lịch xây dựng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách Australia. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của các bang trong việc phát triển và duy trì các đường bay thẳng, cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân và các hoạt động cộng đồng, đã góp phần nâng cao hiểu biết về Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nhận định sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các địa phương của Australia và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam đang là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy du lịch giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới./.

