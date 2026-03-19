Thị trường chứng khoán châu Á chao đảo khi nỗi lo kinh tế đình lạm gia tăng

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch chiều ngày 19/3, sau khi chứng kiến Phố Wall lao dốc do giá dầu thô tăng vọt lên ngưỡng 113 USD/thùng.

Sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch lớn của khu vực. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm mạnh 3,4%, đóng cửa ở mức 53.372,53 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI cũng "bốc hơi" 2,7%, lùi về mốc 5.763,22 điểm.

Tình hình tương tự diễn ra tại thị trường Trung Quốc khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong lao dốc 2% xuống 25.507,89 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải mất 1,6%, còn 3.996,44 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 cũng tụt 1,7% trước áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư.

Bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư tại ngân hàng Saxo (Singapore), nhận định xung đột hiện đã đánh trực tiếp vào "hệ thống dẫn lưu" năng lượng toàn cầu. Những lo ngại về rủi ro "đình lạm" - tình trạng tăng trưởng yếu đi kèm với lạm phát cao đang ngày một lớn dần, thúc đẩy các nhà đầu tư rời bỏ các loại tài sản rủi ro để tìm đến các kênh trú ẩn an toàn.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 19/3 đã quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 0,75%. Trong tuyên bố chính sách, Ngân hàng trung ương Nhật Bản cảnh báo biến động tại Trung Đông đang khiến thị trường vốn quốc tế cực kỳ bất ổn. Đặc biệt, giá dầu tăng cao đang trở thành gánh nặng lớn đối với nền kinh tế Nhật Bản vốn phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 18/3 cũng đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell thừa nhận sự bất định về giá dầu cùng các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang làm phức tạp hóa nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ, chỉ số đồng USD (DXY) đã tăng 2,5% do tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn của giới đầu tư.

Giới phân tích cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn năng lượng tại vùng Vịnh tiếp tục kéo dài, làn sóng lạm phát mới có thể làm tê liệt nỗ lực phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) diễn ra vào cuối ngày hôm nay.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 19/3, chỉ số VN-Index giảm 33,35 điểm (1,95%) xuống còn 1.680,48 điểm, HNX-Index cũng giảm 3,12 điểm (1,26%) về mức 244,66 điểm./.

