Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 17/3, tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã chủ trì tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10.

Cùng tham dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tại các địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu.

Các nội dung được kiểm tra gồm Công tác tổ chức lễ đón và lễ tiễn Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; hoạt động chào cột mốc chủ quyền và trồng cây hữu nghị; lễ khởi công công trình Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn; thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú; thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ; cùng các nội dung chuẩn bị cho chương trình hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Đồng thời, Đoàn công tác cũng kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, phương tiện phục vụ các hoạt động; việc bố trí đội hình đón, tiễn đại biểu; công tác trang trí khánh tiết, nghi lễ, lễ tân và sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Qua kiểm tra thực địa, các nội dung chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá các lực lượng đã tích cực xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều phần việc, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quân đội, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương khu vực biên giới hai bên.

Để chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phần việc còn lại theo kết luận của đoàn kiểm tra, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác đón tiếp các đoàn đại biểu; trang trí khánh tiết trang trọng, chu đáo tại các địa điểm diễn ra hoạt động; tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia, bảo đảm chương trình được triển khai đúng kịch bản, tiến độ.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý các cơ quan chức năng chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm y tế, an ninh, an toàn; sẵn sàng các phương án xử lý tình huống; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn nơi tổ chức các hoạt động để rà soát toàn bộ các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho chương trình Giao lưu./.

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.