Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ và Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết hiện nay các cấp, ngành, địa phương, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị đang tập trung triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó có nội dung quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.

Trải qua nhiều chức vụ công tác quan trọng, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng rằng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện các Nghị quyết đã đề ra, nhận diện được những thách thức để ứng phó và nhìn thấy cơ hội để phát triển. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề từ thực tiễn đặt ra để Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Đà Nẵng là thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước, là trung tâm kinh tế xã hội của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cửa ngõ giao thương quốc tế, kết nối các hành lang kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là một thành phố năng động, sáng tạo, đáng đến và đáng sống.

Được Trung ương tin tưởng phân công về nhận nhiệm vụ tại Đà Nẵng là niềm vinh dự với cá nhân và cũng là trách nhiệm của ông trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu vượt bậc, tận tâm, tận lực khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sâu sát cơ sở, phấn đấu trong thời gian ngắn nhất có thể tìm hiểu kỹ, sâu vào văn hóa vùng đất xứ Quảng; luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; giữ được sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức và luôn có trách nhiệm cao nhất trong công việc vì sự phát triển của thành phố.

Trước mắt, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tập trung tiếp cận toàn diện công việc, nghiên cứu sâu các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm; cùng tập thể lãnh đạo thành phố triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự kế thừa, liên tục, không để gián đoạn công việc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê ở thành phố Hà Nội, có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Tiến sỹ Kinh tế.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ nhiều chức vụ tại Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.../.

