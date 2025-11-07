Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 7/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều đơn vị xã, phường có địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, một số cán bộ cơ sở chưa được đào tạo bài bản về công tác nội chính, pháp chế, tố tụng, dẫn đến lúng túng khi xử lý tình huống liên quan khiếu nại, tố cáo, giải quyết vụ việc phức tạp.

Ông Lê Ngọc Quang cho rằng cần khắc phục dứt điểm các khâu yếu, còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giám định, định giá tài sản; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực.

Các bên liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; tăng cường giám sát xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận, báo chí và nhân dân trong phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Hội nghị đã nghe các tham luận của đại diện các đơn vị, địa phương chia sẻ các giải pháp tiếp tục nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tham luận. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết thủ đoạn của tội phạm tham nhũng ngày càng tinh vi, nhiều đối tượng am hiểu pháp luật, tài chính, công nghệ. Vì vậy, Công an thành phố Đà Nẵng đề xuất cần xây dựng Trung tâm dữ liệu liên thông về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cấp thành phố, do Công an thành phố làm đầu mối, kết nối dữ liệu giữa các sở, ngành như tài chính, thuế, đất đai, hải quan, ngân hàng..., giúp phát hiện sớm, xử lý kịp thời vi phạm.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan, hiện phường đang có 23 cơ sở nhà, đất được xác định là dôi dư và chưa đưa vào sử dụng hiệu quả. Việc xử lý các cơ sở dôi dư này là nhiệm vụ cấp bách, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tài sản bị xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực nhà nước và làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sớm có chủ trương, phương án về xử lý, giải quyết các trụ sở dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính hoặc hướng dẫn phường Tam Kỳ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tiếp nhận các trụ sở chưa sử dụng.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được nhận Bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; 10 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trao Bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các cơ quan chức năng đã xử lý hơn 152 vụ việc, 104 vụ án liên quan tham nhũng, tiêu cực; thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Qua thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị kiểm toán, Đà Nẵng đã thu hồi gần 11.000 tỷ đồng và hơn 271.000m2 đất.

Ngoài ra, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/NQ-QH của Quốc hội, đã xử lý 1.100 trong số 1.313 dự án chậm triển khai (bằng 83,7%), khơi thông hàng nghìn tỷ đồng nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân; chỉ đạo rà soát 3.595 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất để xử lý, sắp xếp lại.../.

