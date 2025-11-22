Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và 13 bị can khác

Ngày 22/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 13 bị can khác.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” quy định tại Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Quá trình mở rộng điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 21/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 bị can.

Trong đó ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với:

- Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

- Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm;

- Vũ Huy Long, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với:

- Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông;

- Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Cục an toàn thực phẩm;

- Phạm Hoàng Giang, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm;

- Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm;

- Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Cùng ngày, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và 9 bị can khác Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông.