Phạt tù hai thuyền trưởng tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 25/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép."

Theo cáo trạng, ông H.C là chủ sở hữu cặp tàu cá BV 93481 TS và BV 93472 TS. Ông C. thuê Cao Văn Luyện làm thuyền trưởng tàu BV 93481 TS, còn Đỗ Văn Giỏi được thuê làm thuyền trưởng tàu BV 93472 TS, trong đó Luyện chịu trách nhiệm quản lý chung cả hai tàu.

Vụ việc xảy ra đêm 16/8, rạng sáng 17/8/2024. Vì vụ lợi, Luyện chỉ đạo đưa hai tàu cá cùng 11 thuyền viên sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.

Các đối tượng không làm thủ tục xuất cảnh, không có giấy phép khai thác ở vùng biển nước ngoài theo quy định. Giỏi biết rõ ý định đưa tàu đi đánh bắt trái phép của Luyện, tuy nhiên vẫn đồng ý thực hiện, không phản đối.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này xâm phạm trật tự quản lý hành chính về xuất nhập cảnh, quy định quản lý khai thác hải sản của Nhà nước và cần xử lý nghiêm minh.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Văn Luyện 7 năm tù giam với tội danh là “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” (theo điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự); tuyên phạt Đỗ Văn Giỏi 15 tháng tù giam về cùng tội danh (theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự). Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm./.

