Khởi tố, bắt bị can “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 3/11, Cơ quan an ninh Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án số 07/QĐ-KTVA ngày 23/10/2025 để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, ngày 28/10, Cơ quan an ninh Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hỡi (sinh 1976, thường trú tại xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ 2 tàu cá BV-93169-TS, BV-93269-TS, Lê Văn Âu (sinh 1982, em ruột Hỡi, thường trú tại xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố đã ban hành các Quyết định phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan an ninh điều tra.

Kết quả điều tra xác định, ngày 3/4/2025, Lê Văn Hỡi điều hành tàu cá BV-93269-TS do Lê Văn Hỡi làm thuyền trưởng và tàu cá BV-93169-TS do Lê Văn Âu làm thuyền trưởng đưa 12 ngư dân xuất bến tại Cảng Tân Phước, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh đi đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7/4/2025, Hỡi điều hành, đưa 2 tàu vào cập cảng Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Hỡi đã tắt thiết bị giám sát hành trình của 2 tàu cá. Ngày 9/4/2025, Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động 2 tàu cùng 14 thuyền viên (gồm 2 thuyền trưởng) rời cảng Thọ Quang hành trình qua vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép.

Đối phó với cơ quan chức năng, Hỡi ngắt nguồn cung cấp điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ) trên tàu cá, đến ngày 12/5/2025, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng có 11 thuyền viên trên tàu bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ do có hoạt động đánh bắt trái phép trên vùng biển của nước sở tại, riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi bị cơ quan chức năng nước ngoài xử lý, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên được phóng thích về Việt Nam, đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của Việt Nam. Ngày 5/7/2025, hai tàu cá cập cảng Cát Lở, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan an ninh điều tra đã khẩn trương tiếp nhận hồ sơ vụ án, ngày 1/11/2025 đã kết thúc điều tra, ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đề nghị truy tố.

Trước đó, Công an Thành phố khởi tố 5 vụ án, 6 bị can liên quan đến các sai phạm về IUU, tất cả vụ án đã được kết thúc điều tra, ban hành kết luận đề nghị truy tố, trong đó có những vụ án Tòa án xét xử lưu động.

Đây là kết quả nổi bật của Cơ quan an ninh điều tra và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai nhiệm vụ công tác Công an về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Việc kiên quyết xử lý hình sự một số vụ án, vụ việc có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, góp phần làm giảm tình trạng vi phạm quy định về IUU, góp phần cùng nỗ lực chung của cả nước gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với lĩnh vực hải sản của Việt Nam. Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định./.

An Giang: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép Đối tượng Giang Chí Hùng cho tàu cá CM-02934-TS cùng các thuyền viên di chuyển từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chuyển hướng đến vùng biển của Malaysia và Thái Lan để đánh bắt cá trái phép.