An Giang: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Giang Chí Hùng (sinh năm 1982, địa chỉ 115 Nguyễn Thị Định, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”

Qua điều tra, ngày 10/4, Hùng làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội (tỉnh Cà Mau) cho tàu cá CM-02934-TS đi biển câu cá trên vùng biển Việt Nam.

Chiều 7/6, Hùng thông báo cho các thuyền viên sang vùng biển Malaysia và Thái Lan đánh bắt cá để chia lợi nhuận, các thuyền viên đều đồng ý.

Khoảng 20h, ngày 7/6, Hùng cho tàu cá CM-02934-TS di chuyển từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chuyển hướng đến vùng biển của Malaysia và vùng biển của Thái Lan.

Tại vị trí này, Hùng chỉ đạo các thuyền viên neo đậu để câu cá, đến khoảng 23h cùng ngày câu được khoảng 200kg cá. Do sóng to, Hùng điều khiển tàu CM-02934-TS về vùng biển Việt Nam.

Đến 3h ngày 9/6/2025, khi tàu cá CM-02934-TS tới vùng biển Việt Nam thì bị cơ quan chức năng Việt Nam tạm giữ. Bước đầu, Hùng đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo ngư dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt thuỷ sản, đặc biệt là thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để chung tay bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế, góp phần gỡ bỏ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản của nước ta./.

