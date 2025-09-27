Tây Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Chiều 27/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép, tổ công tác Chốt cảnh giới Biên phòng Tà Peng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe môtô chở theo một phụ nữ lưu thông trên tuyến đường tuần tra biên giới.

Khi đến gần cột mốc 170/4 (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu), người điều khiển xe môtô đã rẽ theo lối bờ ruộng hướng ra biên giới thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua xác minh, người lái xe tên là Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1985, ngụ tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh), chở theo chị Hà Thị Huỳnh Như (sinh năm 2003, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Linh khai đang đưa chị Như xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo yêu cầu của một người đàn ông tên Tý (chưa rõ lai lịch), với tiền công thỏa thuận là 1 triệu đồng.

Trước đó cùng ngày, Linh cũng thừa nhận đã chở thuê hai người đàn ông từ sòng bạc Casino Lucky (Campuchia) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với mức thù lao 3 triệu đồng.

Trong khi đó, Huỳnh Như khai từng làm việc tại một số sòng bạc (casino) tại Campuchia. Do thất nghiệp tại Việt Nam nên Như đã liên hệ với các đối tượng qua Telegram và Zalo để được đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Ngày 26/9, Huỳnh Như từ Vĩnh Long lên Tây Ninh, được một đối tượng hẹn đón và giao cho Linh chở ra biên giới thì bị bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản phạm tội quả tang, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

