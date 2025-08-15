Tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị hoàn tất thủ tục xác minh, tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 8/8, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, xã Tân Lập, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và các lực lượng chức năng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng phía Campuchia trao trả. Đa số những công dân này đang cư trú, lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở Campuchia và bị tạm giữ.

Sau khi tiếp nhận lực lượng chức năng đưa số công dân kể trên về Trường Tiểu học Tân Lập (thuộc ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập) để điều tra, sàng lọc, xác minh.

Quá trình xác minh xác định, 353 công dân được trao trả có địa chỉ thường trú ở 31 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 339 công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu, 14 công dân xuất cảnh trái phép. Không có trường hợp thuộc diện truy nã, truy tìm, cấm xuất nhập cảnh của cơ quan chức năng.

Các công dân trên khai nhận, thông qua mạng xã hội để tìm việc làm, sau đó, tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia làm việc trong các casino đối diện Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc tỉnh Tbong Khmum, Campuchia). Các công việc chủ yếu là bảo vệ, kiểm soát vé, dọn dẹp, nấu ăn...

Cơ quan chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho 253 công dân còn hộ chiếu, 86 công dân mất hộ chiếu đang xác minh làm rõ.

Riêng 14 công dân qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã ra quyết xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 56 triệu đồng (4 triệu đồng/người) và nộp ngân sách nhà nước./.

