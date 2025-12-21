Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (sinh năm 1995; trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (sinh năm 1986; trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY. Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án KAYPLE vào hoạt động.

Đây là dự án không có thật, nhưng các đối tượng giới thiệu dự án KAYPLE là một hệ sinh thái chuỗi tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng game với các tính năng nổi bật như: Giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo, khả năng tương thích chuỗi chéo và một nền kinh tế bền vững trong game; làm cho giá trị đồng KAY nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo giá trị tiền đã đầu tư.

Tấn và Út còn quảng cáo rằng, dự án KAYPLE được tạo lập ở nước ngoài, hiện thu hút rất nhiều người ở các quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư nhưng hiện chỉ có 7 triệu đồng KAY nên thời gian tới sẽ rất khan hiếm, giá trị đồng KAY sẽ liên tục tăng, nếu sớm tham gia đầu tư thì sau này sẽ thu được nhiều lợi nhuận.

Các đối tượng còn tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến, tạo các nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận hằng tháng khi đầu tư vào dự án để bị hại tin tưởng tham gia đầu tư.

Tấn và Út đã thuê một số đối tượng làm người dẫn dắt (leader) phát triển dự án ở các khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bình Dương (cũ).

Nhóm leader này có nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn các bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE và được Út, Tấn chi trả hằng tuần từ số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của bị hại.

Toàn bộ số tiền mà bị hại đầu tư vào dự án KAYPLE được chuyển đến các ví tiền điện tử do Tấn quản lý. Sau đó Tấn, Út và nhóm leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân.

Còn số tiền hiển thị trên ví điện tử KAYPLE của bị hại hoàn toàn là số liệu ảo do các đối tượng lập trình để bị hại tin tưởng việc đầu tư dự án là có thật.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết số tiền đã chiếm đoạt, không còn người tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống để bị hại không đăng nhập được vào dự án nay; đồng thời, thông báo với bị hại rằng dự án ở nước ngoài đang bảo trì nên không đăng nhập được.

Sau đó, các đối tượng hạ dần giá trị đồng KAY, mục đích để bị hại nghĩ là việc đầu tư vào dự án KAYPLE bị thua lỗ nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền 1.275 tỷ đồng, đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm của Tấn và Út; bắt giữ thêm 8 đối tượng khác có liên quan gồm:, Nguyễn Việt Phương (sinh năm 1985), Trần Tấn Cường (sinh năm 1993, cùng trú tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1989), Trần Văn Tứ (sinh năm 1985), Đinh Văn Giới (sinh năm 1982), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1986, cùng trú Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Minh Hiệp (sinh năm 1987, trú tỉnh Khánh Hòa); Đào Thanh Phong (sinh năm 1981, trú tỉnh Vĩnh Long).

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh; địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan./.

