Nghệ An: Khởi tố 6 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép, gây thiệt hại ngân sách

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Thời gian qua, tại một số xã thuộc các huyện Tân Kỳ, Nam Đàn, Thanh Chương trước đây… vẫn còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế mỏ, không tuân thủ mốc giới, khai thác vượt trữ lượng, công suất được cấp phép, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên khoáng sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Công an Nghệ An phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Thái Long (hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản), do Vũ Sơn (sinh năm 1979, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có dấu hiệu thu mua khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản, các đối tượng đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mua bán hóa đơn trái phép.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại các tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Thái Nguyên và Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng gồm Vũ Sơn; Phan Đức Duy (sinh năm 1990, trú xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2002), Trần Thị Huệ (sinh năm 1987), cùng trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972) và Trương Thị Ngãi (sinh năm 1974), cùng trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng khai nhận mỗi tháng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Thái Long thu mua từ 3.000-4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ mỏ khai thác ở các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp trước đây… rồi vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các địa phương khu vực phía Bắc.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ - kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Thái Long cấu kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Thịnh Phát ATK (địa chỉ tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Hành vi vi phạm quy định về kế toán đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

