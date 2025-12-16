Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo trị giá ước tính hơn 2000 tỷ đồng

Ngày 16/12, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án liên quan nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với quy mô toàn quốc.

Trước đó ngày 15/12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án do Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác tạo lập một “dự án ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”, sau đó đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội bằng nhiều thông tin sai sự thật để dẫn dụ người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng). (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Đến cuối năm 2021, khi đã thu hút nhiều nhà đầu tư, các đối tượng bị cáo buộc “đánh sập” dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình phá án, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021.

Qua các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan; đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Tang vật thu giữ của chuyên án. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để được giải quyết theo quy định./.