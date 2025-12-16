Tuyên Quang: Đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư đường Hồ Chí Minh

Để phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã 3 Trung Sơn đi qua địa bàn, tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương triển khai xây dựng các khu tái định cư cho hơn 397 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Hai khu tái định cư Trung Sơn và Hùng Lợi được quy hoạch trên diện tích hơn 60,7ha, với tổng kinh phí bồi thường và tái định cư hơn 161 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã được bố trí đầy đủ quỹ đất tái định cư theo quy định.

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài tuyến đường gần 29km và là một trong những dự án trọng điểm về giao thông; trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc các xã Trung Sơn và Hùng Lợi (huyện Yên Sơn cũ) dài hơn 17km với tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trên 161 tỷ đồng, có 397 hộ gia đình trên địa bàn 2 xã thuộc diện phải di chuyển chỗ ở.

Ông Bàn Văn Thân - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Lợi, cho biết địa phương có 280 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án và chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hiện nay, các đơn vị đang tập trung xây dựng, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư. Người dân rất phấn khởi khi được bố trí tái định cư gần trung tâm xã, thuận tiện cho sinh hoạt và phát triển kinh tế về lâu dài.

Khu tái định cư Trung Sơn đang tập trung máy móc san gạt, giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Có mặt tại dự án trong những ngày này, điều dễ thấy tại khu tái định cư là không khí lao động khẩn trương, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công hoàn thiện hạng mục công trình.

Ông Nguyễn Trung Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo Trung Tuyên Quang, giám sát Dự án tái định cư Hùng Lợi, cho hay đơn vị phối hợp với bên thi công đẩy nhanh tiến độ, tăng ca, tăng kíp, tăng thời gian thi công để bù lại thời gian nghỉ do thời tiết. Tuy nhiên, quan điểm là không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng công trình.

Mặc dù giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, nhưng tiến độ thi công hạ tầng tái định cư giai đoạn đầu còn chậm do gặp vướng mắc trong quá trình lập dự án, thẩm định, phê duyệt và thi công san nền.

Bên cạnh đó, yếu tố địa hình đồi núi phức tạp và vị trí các bãi đổ thải cũng gây nhiều khó khăn cho thi công.

Ông Đinh Xuân Tiến, Chỉ huy trưởng công trường Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thịnh Hưng - đơn vị thi công khu tái định cư Trung Sơn, cho biết công tác giải phóng mặt bằng gần như đã hoàn chỉnh, thời tiết cũng thuận lợi cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc bố trí bãi đổ thải.

Trước những khó khăn trên, để đáp ứng tiến độ thi công dự án, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, bố trí bãi thải, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị thi công.

Tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng kịp thời xem xét, xử lý kiến nghị của địa phương về nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, bảo đảm đồng bộ với tuyến đường Hồ Chí Minh, góp phần bảo đảm an toàn dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực dự án.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hùng Lợi (Tuyên Quang) đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Dự án đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia, có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau) với chiều dài toàn tuyến 3.183km. Đến nay, đã hoàn thành 2.488/2.744 km tuyến chính và khoảng 258km tuyến nhánh. Đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn là “mảnh ghép cuối cùng” để nối thông toàn tuyến vào cuối năm 2025.

Dự án đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn có chiều dài khoảng 28,98km, đi qua địa phận tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h, quy mô 2 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 1.665 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác vùng Trung du, miền núi phía Bắc trên các hành lang vận tải từ Thái Nguyên và Tuyên Quang đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương, mang đến cơ hội phát triển du lịch cho các tỉnh nơi chiến khu Việt Bắc…/.

Tăng tốc đẩy tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn tăng cường tập trung nhân lực, máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ.