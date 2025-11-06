Thông xe một làn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế

Tối 6/11, thông tin từ Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên-Huế, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố Huế vừa được thông xe một làn, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ kéo dài.

Trong ngày 6/11, dù thời tiết có mưa nhỏ nhưng hàng trăm công nhân và nhiều phương tiện cơ giới vẫn nỗ lực làm việc liên tục để xử lý các điểm sạt lở, tắc nghẽn giao thông kéo dài từ địa bàn huyện A Lưới cũ đến khu vực cầu Cạn Km396+050 giáp ranh tỉnh Quảng Nam cũ.

Tại km381+360, taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng lớn đất và cây cối lấp bề rộng mặt đường. Đến khoảng 10 giờ 30 sáng cùng ngày, điểm tắc nghẽn đã được khơi thông.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương thông xe một làn ở vị trí này trong các ngày 1/11 và 3/11 sau nhiều lần bị sạt lở taluy dương.

Tương tự, vị trí Km382+600 được thông xe một làn trong chiều 6/11.

Theo Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 12 (22-24/10) và các đợt mưa lớn sau bão từ ngày 26/10 đến nay, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố Huế phải chịu nhiều thiệt hại như đất, đá lấp cống, tràn mặt đường; mặt đường phát sinh ổ gà, hư hỏng; lề đường, cống, hộ lan bị hư...

Nhiều đoạn đường trên địa bàn xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 bị ngập sâu từ khoảng 0,25-0,3m.

Ngoài ra, tuyến đường bị sạt lở hàng trăm vị trí taluy dương và sụt lở nhiều đoạn taluy âm; trong đó km366+150 và km381+360 là các vị trí có tình trạng sạt lở gây tắc đường nhiều lần nhất, diễn ra từ ngày 28/10 đến nay./.

Cầu Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thành phố Huế hư hỏng nặng Cầu Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây của thành phố Huế bị hư hỏng được xác định là do ảnh hưởng của bão số 12 từ ngày 22-24/10 và các đợt mưa lớn sau bão từ ngày 26/10 đến 02/11/2025.