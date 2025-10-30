Đà Nẵng: Xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nằm ở khu vực miền núi phía Tây kết nối thành phố Đà Nẵng đi qua tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng.

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực huy động nhân lực và phương tiện để khắc phục thông tuyến tạm thời một làn đường. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, một số vị trí tại xã Khâm Đức vẫn còn bị ách tắc do lượng đất đá rất lớn tràn xuống mặt đường, chưa thể khắc phục ngay được.

Từ xã miền núi Bến Giằng lên xã Khâm Đức, tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực này dài khoảng hơn 40km nhưng có đến hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ.

Những ngày qua, khu vực này ghi nhận lượng mưa rất lớn nên đất đá tại đây đã “ngậm” no nước, trở nên bão hòa, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua đây. Vị trí các điểm sạt lở ngay bên cạnh đường hoặc đất đá từ trên núi cao đổ xuống chảy tràn ra mặt đường.

Ở ven đường Hồ Chí Minh qua xã Bến Giằng có một số nhà dân sinh sống nên ngay khi phát hiện các vị trí sạt lở, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo nguy hiểm và huy động máy múc, máy ủi đến dọn dẹp đất đá tạm thời để các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

Tại khu vực đi qua xã Khâm Đức, các điểm sạt lở có phạm vi rộng, khối lượng đất đá rất lớn, với những tảng đá nặng vài tấn nằm lẫn trong lớp bùn đất nhão nhoẹt.

Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện máy móc để khắc phục những điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chiều 30/10, ghi nhận tại hiện trường chỉ có một máy múc và máy ủi công suất nhỏ đang bắt đầu dọn dẹp vị trí sạt lở bị tắc nghẽn hai ngày nay, hướng từ xã Bến Giằng đi lên.

Theo chia sẻ của công nhân lái máy múc, còn một số điểm sạt nghiêm trọng tương tự ở xã Khâm Đức và dự kiến phải mất vài ngày nữa mới có thể thông tuyến tạm thời đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, việc khắc phục các điểm sạt lở phụ thuộc phần lớn vào thời tiết, nếu có mưa lớn, mọi công việc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn bởi khu vực này vẫn có nguy cơ rất cao sạt lở đất đá ở phía trên núi xuống.

Tuyến đường Hồ Chí Minh là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương giữa các tỉnh Tây Nguyên xuống thành phố Đà Nẵng. Chiều 30/10, nhiều xe tải chở hàng hóa đi trên tuyến đường này đang tiếp tục phải nằm chờ đợi, hy vọng đường nhanh được thông tuyến.

Anh Nguyễn Văn Hóa, một tài xế lái xe từ Hà Nội, chia sẻ mặc dù đã nắm được thông tin về tình trạng sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhưng do lịch trình giao hàng tại xã Khâm Đức nên anh vẫn phải di chuyển lên tuyến và đã chờ đợi hai ngày nay tại khu vực trạm dừng nghỉ.

Các tài xế mong muốn cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tăng cường huy động thêm nhân lực và phương tiện máy móc chuyên dụng để đẩy nhanh quá trình giải phóng các điểm sạt lở nghiêm trọng, sớm thông xe trở lại./.

