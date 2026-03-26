Thời tiết ngày 26/3: Nhiều nơi nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3, nắng nóng cục bộ xuất hiện tại Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, có nơi trên 35 độ C.

Bắc Bộ có trạng thái chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, sáng sớm se lạnh, trưa chiều tăng nhiệt rõ rệt.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sự phân hóa: phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng; riêng miền Đông có nơi xảy ra nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế Theo dự báo, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi vượt 36 độ C.