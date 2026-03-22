Mỹ: Lũ lụt tồi tệ nhất 2 thập niên ở Hawaii, hơn 5.500 người sơ tán

Hơn 5.500 người đã được sơ tán khi đảo Oahu của Hawaii (Mỹ) hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 20 năm.



Chính quyền địa phương cảnh báo con đập Wahiawa 120 năm tuổi có thể vỡ, yêu cầu người dân rời khỏi khu vực hạ lưu đập, trên đảo Oahu.



Hơn 200 thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ, phong tỏa đường sá, kiểm tra từng nhà và các nhu cầu an toàn công cộng khác.



Thống đốc Hawaii, ông Josh Green cho biết bão đang di chuyển đến Maui, dự kiến lượng mưa lên tới 25-30cm ở một số khu vực, trong khi bão sẽ gây mưa từ 10-20cm ở Oahu trong hai ngày cuối tuần này. Hiện bão khiến một vài người bị thương nặng, ông Green khuyến cáo mọi người không xem nhẹ trận bão này.



Thống đốc lưu ý mặt đất đã bão hòa, chỉ cần một lượng mưa nhỏ cũng có thể gây ra lũ lụt, tắc đường và thiệt hại.



Phát biểu với báo giới ngày 20/3, ông cho biết thiệt hại ước tính do cơn bão gây ra đối với tài sản tư nhân và công cộng có thể lên tới hơn 1 tỷ USD./.

Lũ lụt nghiêm trọng tại Kenya khiến hơn 40 người thiệt mạng Thủ đô Nairobi ghi nhận 26 trường hợp tử vong, do nước sông dâng cao khiến nước lũ tràn vào các khu vực trũng thấp và khu dân cư đông đúc, làm ngập nhiều ngôi nhà và cuốn trôi phương tiện.