Nét đẹp văn hóa tôn giáo của người đạo Hồi Indonesia mùa Lebaran

Sáng sớm ngày lễ Eid al-Fitr, ở Indonesia còn gọi là lễ Idul Fitri hoặc Lebaran, khi bầu trời vừa hửng ánh bình minh, các con đường tại Indonesia đã rộn ràng bước chân các tín đồ Hồi giáo hướng về các thánh đường để kịp tham dự lễ cầu nguyện lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong những bộ trang phục Hồi giáo truyền thống đẹp nhất, các gia đình thường cùng nhau đến nhà thờ dự lễ cầu nguyện tập thể, đánh dấu thời khắc kết thúc tháng Ramadan.

Các tín đồ nam thường mặc áo koko truyền thống dùng trong các dịp lễ hoặc áo batik, cùng sarong.

Với phụ nữ sẽ là những bộ váy áo dài và hijab (khăn trùm đầu) trang nhã, điệu đà với ren trang trí, không quên mang theo những bộ mukena riêng để dùng khi hành lễ. Nhiều gia đình chọn trang phục đồng màu, tạo nên sự đồng điệu và gắn kết trong ngày đoàn viên.

Khu vực cầu nguyện dành riêng cho các tín đồ nữ tại Nhà thờ Baitul Muiz. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Với ý nghĩa linh thiêng, lễ cầu nguyện đầu tiên của Idul Fitri được tổ chức vào sáng sớm, ngay sau khi Mặt Trời mọc. Không chỉ các thánh đường, mà cả quảng trường, sân vận động hay khu dân cư cũng trở thành không gian hành lễ khi số người tham dự lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tín đồ.

Khuôn viên sân, vườn của nhiều nhà thờ cũng đông kín người đến hành lễ. Những tấm thảm lễ sát nhau, người người đứng xếp hàng ngay ngắn, trật tự, thể hiện tinh thần bình đẳng và gắn kết cộng đồng, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị xã hội.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Susilo - một chức sắc của nhà thờ Nurul Hidayah ở Jakarta cho biết so với các buổi cầu nguyện thường ngày, lễ cầu nguyện đầu tiên trong Idul Fitri có nhiều lần xướng “Allahu Akbar” hơn.

Sau phần cầu nguyện là bài giảng của giáo sỹ, nhấn mạnh ý nghĩa của Ramadan, giá trị của sự kiên nhẫn, lòng nhân ái và tinh thần tha thứ. Bài giảng cũng nhắc nhở cộng đồng tiếp tục duy trì và thực hành những điều tốt đẹp đã rèn luyện trong tháng nhịn ăn Ramadan, vào đời sống thường nhật.

Một điểm đặc biệt của ngày lễ là việc thực hiện zakat al-fitr, quyên góp từ thiện, một nghĩa vụ bắt buộc trước lễ cầu nguyện, nhằm bảo đảm những người có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể tham gia và hưởng niềm vui Lebaran. Điều này làm nổi bật tinh thần sẻ chia và công bằng xã hội trong Hồi giáo.

Vòng xoay lớn tại trung tâm Jakarta được trang hoàng rực rỡ với những biểu tượng đặc trưng mùa lễ Lebaran. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Bước ra từ khu vực cầu nguyện dành riêng cho các tín đồ nữ tại nhà thờ Baitul Muiz, nằm giữa khu dân cư thuộc Nam Jakarta, bà Anita cho biết, việc cả gia đình bà đến nhà thờ hành lễ vào dịp này đã thành lệ nhiều năm qua và việc chia sẻ với người nghèo, người kém may mắn là để xã hội đoàn kết hơn, tốt đẹp hơn.

Lễ cầu nguyện kết thúc là lúc các tín đồ bắt tay, ôm nhau và trao lời chúc kèm câu nói: “Mohon maaf lahir dan batin” với ý nghĩa xin tha thứ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày lễ Idul Fitri, khi những lỗi lầm sẽ được gác lại, được bỏ qua và các mối quan hệ được hàn gắn, được bồi đắp bằng tinh thần bao dung của ngày Lebaran.

Với người dân Indonesia, lễ cầu nguyện sáng sớm Idul Fitri không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là biểu tượng của sự thanh lọc và khởi đầu mới.

Đó là thời khắc cộng đồng cùng nhau khép lại một tháng rèn luyện tinh thần để mở ra một chương mới với đức tin mạnh mẽ, cùng những hy vọng tốt lành và sự gắn kết bền chặt hơn của xã hội Hồi giáo.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) Mahmoud Ali Youssouf cũng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp lễ Eid al-Fitr tới cộng đồng người Hồi giáo tại châu Phi và trên toàn thế giới, nhấn mạnh các giá trị đoàn kết và tình nhân ái của ngày lễ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.

Trong bài phát biểu tối 20/3 tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, ông Youssouf cho biết lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo, là thời điểm để suy ngẫm, bày tỏ lòng biết ơn và hướng tới sự đổi mới.

Theo ông, ngày lễ này gợi nhắc những giá trị bền vững như lòng trắc ẩn, tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia-những nguyên tắc đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi cho rằng nhân loại đang trải qua những thử thách chưa từng có, từ xung đột, tình trạng di cư và mất ổn định kinh tế cho tới sức ép từ biến đổi khí hậu.

Ketupat, món đặc trưng của lễ Lebaran, chỉ được này bán trong các siêu thị vào dịp này. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Ông nhấn mạnh Eid al-Fitr cũng là dịp khơi dậy hy vọng, kêu gọi các quốc gia và cộng đồng tăng cường gắn kết, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hòa bình, công lý và phẩm giá cho mọi người.

Eid al-Fitr là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hồi giáo trên toàn thế giới, được tổ chức để đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan-thời gian tín đồ Hồi giáo thực hiện việc nhịn ăn từ bình minh tới hoàng hôn.

Nhân dịp này, ông Youssouf cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế không quên những người đang phải đón ngày lễ trong hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thúc đẩy hành động chung nhằm xây dựng một thế giới công bằng, bao trùm và hòa bình hơn./.

