Thế giới

ASEAN

Cháy nổ lớn tại một kho vũ khí của Thái Lan, sơ tán hơn 300 người

Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã điều động nhân lực và xe cứu hỏa để hỗ trợ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhằm khống chế và dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại kho vũ khí. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Surin)
Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại kho vũ khí. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Surin)

Tối 24/2 (giờ địa phương), một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại kho vũ khí của Sư đoàn Biên phòng số 21 thuộc tỉnh Surin của Thái Lan, gây ra hỏa hoạn dữ dội.

Vụ nổ đã khiến một sỹ quan bị thương do mảnh đạn găm vào chân.

Lửa lớn kèm theo những tiếng nổ liên tiếp khiến lực lược cứu hỏa địa phương không dám tiếp cận ngay để dập tắt đám cháy.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã điều động nhân lực và xe cứu hỏa để hỗ trợ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong khu vực nhằm khống chế và dập tắt đám cháy.

Đến nay, vụ hỏa hoạn đã được khống chế. Tuy nhiên, khu vực quanh đám cháy vẫn được phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ đạn lạc hoặc vật liệu nổ có thể còn sót lại. Hơn 300 người dân đã sơ tán khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra./.

(Vietnam+)
#hỏa hoạn #kho vũ khí Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.