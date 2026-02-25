Cháy nổ lớn tại một kho vũ khí của Thái Lan, sơ tán hơn 300 người

Tối 24/2 (giờ địa phương), một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại kho vũ khí của Sư đoàn Biên phòng số 21 thuộc tỉnh Surin của Thái Lan, gây ra hỏa hoạn dữ dội.

Vụ nổ đã khiến một sỹ quan bị thương do mảnh đạn găm vào chân.

Lửa lớn kèm theo những tiếng nổ liên tiếp khiến lực lược cứu hỏa địa phương không dám tiếp cận ngay để dập tắt đám cháy.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã điều động nhân lực và xe cứu hỏa để hỗ trợ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong khu vực nhằm khống chế và dập tắt đám cháy.

Đến nay, vụ hỏa hoạn đã được khống chế. Tuy nhiên, khu vực quanh đám cháy vẫn được phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ đạn lạc hoặc vật liệu nổ có thể còn sót lại. Hơn 300 người dân đã sơ tán khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra./.

Cháy nhà máy sản xuất lốp xe tại Thái Lan, nhiều người bị thương Nguyên nhân vụ cháy nhà máy sản xuất lốp xe tại huyện Krathum Baen, tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan là do tia lửa từ công trường rơi vào magie, nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất lốp xe