Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, dù chưa có kết quả chính thức sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2, diện mạo chính phủ sắp tới của Thái Lan đã xuất hiện khi ngày 13/2, các lãnh đạo cấp cao của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), do lãnh đạo đảng Anutin Charnvirakul đứng đầu và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), do các ứng cử viên thủ tướng Yodchanan Wongswasdi và Suriya Juangroongruangkit dẫn đầu, cùng với các nhân vật chủ chốt từ cả hai phía đã tổ chức cuộc họp báo chung để công bố tiến trình thành lập chính phủ mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng lâm thời Anutin tuyên bố: “Chúng tôi vinh dự khi lãnh đạo cấp cao của đảng Pheu Thai có mặt tại đây hôm nay. Mặc dù kết quả bầu cử chưa được xác nhận chính thức, chúng tôi đã đạt được đồng thuận rằng đảng Pheu Thai sẽ ủng hộ chúng tôi dẫn dắt liên minh theo đúng kế hoạch...”

Ông Anutin nhấn mạnh cả hai đảng đều tin tưởng vào tiềm năng và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự trong việc dẫn dắt đất nước hướng tới tương lai ổn định và vững mạnh lâu dài. Hai bên cũng nhất trí gác lại những hiểu lầm và bất đồng trong quá khứ để tập trung hợp tác vì lợi ích của quốc gia.

Về phía đảng Pheu Thai, ông Yodchanan cảm ơn ông Anutin đã mời đảng này tham gia chính phủ và khẳng định từ nay trở đi, ông sẽ đích thân tham dự tất cả các cuộc đàm phán và thảo luận.

Trong khi đó, ông Prasert Chanthararuangthong - Tổng thư ký đảng Pheu Thai - tuyên bố sự hiện diện của đại diện hai đảng là để chúc mừng thành công của đảng Bhumjaithai và chính thức tuyên bố sự ủng hộ của Pheu Thai đối với đảng Bhumjaithai.

Theo kế hoạch, hai đảng sẽ sớm công bố các điều kiện và chi tiết cụ thể của việc tham gia chính phủ mới.

Các bước đi trên được tiến hành sau khi kết quả kiểm 94% số phiếu bầu cử Hạ viện Thái Lan ngày 8/2 vừa qua cho thấy đảng Bhumjaithai hiện đang tạm dẫn đầu với 193/500 ghế tại Hạ viện, trong khi đảng Pheu Thai giành được 74 ghế, xếp thứ ba sau đảng Nhân dân (PP) với 118 ghế.

PP dù giành số phiếu nhiều hơn đảng Pheu Thai nhưng đã từ chối tham gia chính phủ liên minh mới mà sẽ tiếp tục ở vị trí phe đối lập tại Hạ viện./.

Tổng tuyển cử ở Thái Lan: Đảng Tự hào Thái Lan giành chiến thắng cách biệt Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm 23h50 ngày 8/2, với 87% số phiếu đã được kiểm, đảng Tự hào Thái Lan (đảng Bhumjaithai) đã giành chiến thắng vang dội, với khoảng 195 ghế.