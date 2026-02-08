Campuchia tố Thái Lan vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ

Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 7/2 đưa tin chính quyền Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của nước này sau khi Bangkok được cho là đã đặt các container mới chắn ngang Quốc lộ 55 tại xã Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat của Campuchia.

Theo chính quyền địa phương, các container được đặt vào sáng 7/2, trong khi trước đó đã có dây thép gai được lập ở cùng khu vực.

Các quan chức Campuchia cho biết hành động này đã chặn đường và xâm phạm lãnh thổ Campuchia, mô tả động thái này vi phạm các thỏa thuận hiện có, tuyên bố chung và luật pháp quốc tế.

Chính phủ Campuchia, thông qua Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế, đã nhiều lần trao công hàm phản đối những gì Phnom Penh mô tả là hành động gây hấn của quân đội Thái Lan.

Campuchia tái khẳng định lập trường vững chắc về việc tôn trọng đầy đủ các thỏa thuận song phương, lệnh ngừng bắn và tuyên bố chung, đồng thời nhấn mạnh rằng Phnom Penh không công nhận bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào về biên giới thông qua việc sử dụng vũ lực.

Căng thẳng hai bên vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/12/2025.

Trước đó, ngày 4/2, cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) đặc biệt lần thứ nhất giữa Thái Lan và Campuchia tại cửa khẩu biên giới thường trực Ban Hat Lek thuộc huyện Khlong Yai, tỉnh Trat (Thái Lan) đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận.

Cuộc họp được tổ chức theo tuyên bố chung từ Phiên họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) ngày 27/12/2025, với mục tiêu duy trì các kênh liên lạc, giảm căng thẳng trong khu vực và đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững. Các đoàn quan sát viên ASEAN (AOT) cũng có mặt chứng kiến cuộc họp.

Tuy nhiên, theo Chuẩn đô đốc Parach Rattanachaiyapan, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, trong các cuộc thảo luận, phía Campuchia đã đề xuất một số phương án mà Thái Lan cho rằng nằm ngoài phạm vi mục tiêu của cuộc họp RBC, không phù hợp với nội dung Tuyên bố chung của cuộc họp GBC hôm 27/12.

Ông Parach cho biết phía Thái Lan đã nỗ lực hết sức để tiến hành các cuộc thảo luận một cách thiện chí, thể hiện sự linh hoạt trong khuôn khổ hiện có và đưa ra các phương án mang tính xây dựng để thúc đẩy cuộc họp tiến tới sự đồng thuận. Điều này bao gồm việc tuân thủ các nguyên tắc giải quyết hòa bình, tôn trọng các thỏa thuận hiện có và ưu tiên lợi ích của người dân hai nước. Tuy nhiên, vì không đạt được sự đồng thuận trong khuôn khổ nêu trên, cuộc họp không thể tiếp tục./.

Campuchia kêu gọi Thái Lan phản hồi về đàm phán khảo sát biên giới Campuchia vẫn chưa nhận được phản hồi của Thái Lan với công hàm gửi ngày 13/1, trong đó yêu cầu triển khai các nhóm làm việc chung nhằm tiếp tục khảo sát và đặt các mốc giới tạm thời dọc biên giới.