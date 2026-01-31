Campuchia mong muốn ASEAN tiếp tục ủng hộ ổn định tại khu vực biên giới Thái Lan

Campuchia tái khẳng định cam kết đầy đủ đối với thỏa thuận ngừng bắn dọc khu vực biên giới với Thái Lan, đồng thời bày tỏ mong muốn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục ủng hộ việc giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyên tắc của khối nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.



Theo Thông tấn xã Campuchia AKP ngày 30/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế của nước này, ông Prak Sokhonn đã đưa ra thông điệp như vậy tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra gần đây tại Cebu, Philippines.

Ông Prak Sokhonn đã thông tin tới các nước thành viên khác của khối về những diễn biến mới liên quan đến tình hình biên giới Campuchia-Thái Lan sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan đã được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/12/2025.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, tại hội nghị hẹp nói trên, người đứng đầu ngành ngoại giao nước này cũng đã cập nhật với các nước thành viên ASEAN về việc triển khai Tuyên bố chung tại hội nghị đặc biệt lần thứ ba của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan, diễn ra ngày 27/12/2025.

Ông Prak Sokhonn đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với Malaysia, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2025, cùng các nước thành viên khác đã ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết căng thẳng bằng biện pháp hòa bình cũng như việc triển khai Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố lệnh ngừng bắn thông qua tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng lòng tin và phối hợp hành động, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài.



Trong bối cảnh các bên đang triển khai các thỏa thuận đã đạt được, ngày 31/1, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã công bố kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ ổn định đời sống người dân tại tỉnh Preah Vihear của Campuchia.

Theo đó, Chính phủ Campuchia phối hợp rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại để tạo điều kiện cho người dân sớm trở về nhà; nâng cấp các khu tạm cư đối với những trường hợp chưa thể hồi hương; đồng thời đánh giá và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, giao thông và các dịch vụ công cộng, với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các đối tác phát triển quốc tế.



Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 31/1, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết tình hình dọc biên giới Campuchia – Thái Lan đã được kiểm soát và xử lý theo các cơ chế hiện có.

Nhà lãnh đạo Thái Lan khẳng định các chỉ huy tiền tuyến của cả hai bên vẫn duy trì phối hợp thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trước đó, nhằm bảo đảm ổn định và tránh để xảy ra leo thang căng thẳng./.

Campuchia phản đối hành động pháp lý của Thái Lan nhằm vào lãnh đạo nước này Campuchia bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc một quan chức Thái Lan đệ đơn kiện các lãnh đạo cấp cao Campuchia, cảnh báo động thái này có thể làm tổn hại tiến trình giảm leo thang giữa hai nước.