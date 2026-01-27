Vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 27/1, các kênh truyền thông chính thống của Lào như báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và báo Pathetlao của Hãng Thông tấn quốc gia Lào, tiếp tục đăng tải nhiều bài viết khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng lịch sử, đóng góp quan trọng cho việc phát triển mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

Các bài viết nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng cho thấy cho dù tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và khó đoán định, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào vẫn tiếp tục được vun đắp và không ngừng phát triển đi vào chiều sâu trong mọi lĩnh vực công việc.

Các hãng truyền thông của Lào cũng đưa tin đậm nét về các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao giữa lãnh đạo hai nước Lào-Việt Nam.

Tại cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hợp tác về chính trị giữa Lào-Việt Nam tiếp tục có sự tin tưởng ở cấp cao nhất; công tác đối ngoại, quốc phòng và an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc cho quan hệ song phương.

Đồng thời, hai bên cam kết tiếp tục vun đắp “mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hơn nữa; thắt chặt và phối hợp chặt chẽ trong công tác quốc phòng-an ninh; tiếp tục đưa hợp tác về thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế, văn hóa-xã hội và giáo dục đạt bước tiến chất lượng mới./.

Không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Lào, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khẳng định sẵn sàng là đối tác tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm thực chất, thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa Thủ đô Hà Nội và các địa phương của Lào.