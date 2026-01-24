Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan chúc mừng U23 Việt Nam

Sau chiến thắng đầy kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan một lần nữa bày tỏ thán phục trước tinh thần thi đấu tận hiến của các chiến binh sao vàng, đồng thời gửi lời chúc mừng thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Báo mạng Thairath.co.th đăng bài viết nhấn mạnh: “Việt Nam đã đánh bại Hàn Quốc 7-6 trên chấm phạt đền sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức, qua đó giành vị trí thứ ba tại Giải U23 châu Á 2026.”

Báo mạng này cũng đăng tải video bình luận của một chuyên gia bóng đá Thái Lan với nội dung “Việt Nam làm nên cơn sốt châu Á, sử dụng kỷ luật phòng ngự để đánh bại Hàn Quốc và giành vị trí thứ 3 Giải U23 châu Á.”

Chuyên gia này còn bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần chiến đấu kiên cường của Việt Nam và cho rằng đó là điều đáng để bóng đá Thái Lan học hỏi.

Trong khi đó, báo thể thao hàng đầu của Thái Lan Siamsport.co.th giật tít: “Những ngôi sao vàng bừng sáng! Đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc trên chấm phạt đền để giành vị trí thứ 3 tại Giải U23 châu Á.”

Tác giả bài báo đặc biệt nhấn mạnh U23 Việt Nam dù chỉ còn 10 người trên sân nhưng không bỏ cuộc và chiến đấu đến tận loạt sút luân lưu để giành phần thắng 7-6 sau khi khép lại thời gian thi đấu chính thức với kết quả hòa 2-2.

Ngay sau trận đấu, trang fanpages bóng đá nổi tiếng Thái Lan Buriram Prankster v2 (KrienBuriramv2) viết: “Thật tuyệt vời! Việt Nam đã làm được! Họ đã giành được vị trí thứ 3 tại Giải U23 châu Á 2026.

Tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc! Ngay cả khi chỉ có 10 cầu thủ trên sân, Việt Nam đã chiến đấu hết mình và giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Việt Nam thực sự tài năng, xứng đáng là số 1 ASEAN.”

Tương tự, trang fanpage Siamsport FootballSiam viết: “Đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân vào những phút cuối trận và để Hàn Quốc gỡ hòa 2-2.

Họ đã kiên cường vượt qua loạt sút luân lưu với chiến thắng 7-6 và giành vị trí thứ ba tại Giải U23 châu Á 2026.”

Nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng đã bình luận gửi lời chúc U23 Việt Nam, đánh giá cao tài năng và nỗ lực thi đấu của các cầu thủ, đồng thời gửi gắm mong muốn các quốc gia trong khu vực ASEAN cùng nhau phát triển môn thể thao vua này./.

Việt Nam phá loạt kỷ lục trong lịch sử đối đầu với U23 Hàn Quốc Việt Nam đã phá bỏ "lời nguyền" không thể đánh bại Hàn Quốc tại một giải đấu U23 chính thức kể từ năm 1991, khi trước đó chỉ có được một trận hòa và hai trận thua trong ba trận đấu gần nhất.