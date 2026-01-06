Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Nguyễn Lê Phát đá chính, ông Kim Sang-sik tung bài lạ

Tối 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận ra quân ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026, gặp đối thủ U23 Jordan trên sân King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Với quyết tâm giành điểm để mở ra cơ hội vào vòng loại trực tiếp, huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn đội hình xuất phát với những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất vào thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, tiền vệ trẻ Nguyễn Lê Phát - cầu thủ được lựa chọn thay thế cho chân sút Bùi Vĩ Hào trước thềm giải đấu - được xếp đá chính ngay từ đầu.

Lê Phát sẽ cùng với đội trưởng Khuất Văn Khang và tiền đạo Đình Bắc sẽ là những mũi tấn công của U23 Việt Nam ở cuộc đối đầu với U23 Jordan.

Cặp tiền vệ trung tâm được thầy Kim lựa chọn là Thái Sơn và Xuân Bắc. Bộ đôi chạy cánh hỗ trợ ở 2 hành lang biên sẽ là Phi Hoàng và Minh Phúc.

Hàng phòng ngự tiếp tục được nhà cầm quân người Hàn Quốc giữ nguyên "công thức" từ SEA Games 33 với Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh án ngữ trước khung thành của thủ môn Trung Kiên.

Đội hình ra sân của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Jordan. (Ảnh: VFF)

Trước trận này, U23 Việt Nam từng hai lần đối đầu U23 Jordan ở sân chơi này, nhưng thành tích không tốt khi để thua 1-3 (2016) và hòa 0-0 (2020).

Ở lần tái ngộ này, "Những Chiến binh Sao Vàng" đang rất quyết tâm thi đấu ấn tượng để giành kết quả tốt nhất và tiến sâu tại giải đấu.

"Dù các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm chiến thắng trong từng trận và đặt mục tiêu tiến vào vòng tứ kết," huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh trước cuộc chạm trán.

Cùng với "thuyền trưởng" người Hàn Quốc, trung vệ Lý Đức cũng khẳng định: "Toàn đội đã chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng từng trận một, với tinh thần mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Mục tiêu của chúng tôi là đi sâu nhất có thể"./.

