Truyền thông Kyrgyzstan cảnh báo đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam

Trước thềm cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt ở lượt trận thứ hai bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, truyền thông Kyrgyzstan đã đồng loạt đưa ra những nhận định đáng chú ý về U23 Việt Nam.



Sau khi để thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia ở trận mở màn, trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ phút 34 do chiếc thẻ đỏ của Arsen Sharshenbekov, U23 Kyrgyzstan bước vào trận gặp U23 Việt Nam với áp lực rất lớn. Nếu tiếp tục trắng tay, đoàn quân của Huấn luyện viên Edmar Lacerda nhiều khả năng sẽ dừng bước sớm tại giải đấu này.



Nhận định về cục diện bảng A, truyền thông Kyrgyzstan đánh giá U23 Việt Nam là tập thể rất đồng đều, gắn kết và đầy quyết tâm. Đây sẽ là thử thách lớn với thầy trò Huấn luyện viên Lacerda.



Nhật báo Aki Press cho rằng U23 Việt Nam đang sở hữu sự tự tin cao độ sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Jordan. Đội bóng Đông Nam Á tuy thi đấu với lực lượng hoàn toàn trong nước nhưng lại quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia, cho thấy chất lượng và kinh nghiệm không hề thua kém các đối thủ cạnh tranh. Do đó, U23 Kyrgyzstan buộc phải dồn toàn lực để đánh bại U23 Việt Nam nếu không muốn bị loại ngay sau vòng bảng.



Tờ Sport.kg cũng dành sự tôn trọng lớn cho thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik, đặc biệt khi cả 2 bàn thắng vào lưới U23 Jordan đều đến từ các tình huống cố định - yếu tố cho thấy sự tổ chức và tính kỷ luật trong lối chơi của U23 Việt Nam.



Tờ báo cũng đồng thời ghi nhận nỗ lực của U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân khi cố gắng đứng vững trong phần lớn thời gian thi đấu ở trận ra quân gặp Saudi Arabia, dù chỉ còn 10 người.



Trong khi đó, nhật báo Vecherniy Bishkek nhìn nhận thất bại trước Saudi Arabia là điều đáng tiếc nhưng không quá tiêu cực, bởi U23 Kyrgyzstan đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường.



Nhật báo này cảnh báo: "Ngày 9/1, U23 Kyrgyzstan bước vào trận đấu không còn đường lùi. U23 Việt Nam tuy không sở hữu đẳng cấp như Saudi Arabia nhưng lại là tập thể rất đồng đều, gắn kết và đầy quyết tâm. Đây sẽ là thử thách lớn với thầy trò Huấn luyện viên Lacerda."



Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra tại King Abdullah Sports City Hall lúc 21h ngày 9/1.

Với áp lực buộc phải thắng của đội bóng Trung Á và khí thế lên cao từ U23 Việt Nam, cuộc chạm trán được dự báo sẽ rất hấp dẫn và nhiều toan tính chiến thuật./.

