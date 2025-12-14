'Đánh bại Thái Lan để giành huy chương Vàng SEA Games sẽ rất tuyệt vời'

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Indonesia để ghi tên mình vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Nguyễn Bích Thùy và Phạm Hải Yến thay nhau lập cú đúp, trong khi bàn thắng còn lại thuộc về Huỳnh Như.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến gần hơn đến mục tiêu 5 lần liên tiếp vô địch bóng đá nữ và là lần thứ 9 giành huy chương Vàng SEA Games.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở chung kết sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa chủ nhà Thái Lan và Philippines.

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Thay mặt ban huấn luyện, tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Mỗi chiến thắng đều có ý nghĩa và hôm nay toàn đội đã đạt được ba mục tiêu ghi bàn và chiến thắng, không thẻ phạt và không chấn thương."

Ông Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Thay mặt đội, tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã đến sân hôm nay. Dù không đông nhưng tinh thần cổ vũ của những người hâm mộ từ Việt Nam sang đã tiếp thêm động lực lớn cho toàn đội."

Nói về trận đấu sắp tới, vị "thuyền trưởng" kỳ cựu này khẳng định: "Đã vào chung kết thì gặp đối thủ nào cũng như nhau, chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất. Đây là lần thứ 11 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở chung kết SEA Games, đó là vinh dự rất lớn và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất."

Về công tác nhân sự, ông Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện chủ động xoay vòng đội hình để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. “Chúng tôi cho một số cầu thủ đá nhiều như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên nghỉ, đồng thời tạo cơ hội cho hai cầu thủ chưa thi đấu trận nào được ra sân từ đầu. Sang hiệp hai, khi đưa Thanh Nhã và Duyên vào sân, đội đẩy mạnh tấn công, áp đảo đối phương và ghi thêm bàn thắng,” huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích.

Bích Thùy phát biểu tại họp báo sau trận đấu. (Nguồn: VFF)

Ở trận đấu này, Bích Thùy đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc của trận đấu. Chia sẻ sau trận đấu, Bích Thùy cho biết: "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu ở trận bán kết. Tôi rất vui và hạnh phúc khi toàn đội giành quyền vào chung kết. Mục tiêu trước mắt của tôi là quên chiến thắng hôm nay để tập trung tối đa cho trận chung kết."

Tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và khẳng định quyết tâm ở trận đấu cuối cùng. “Hy vọng ở trận chung kết, các cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển dù trực tiếp trên sân hay qua màn ảnh nhỏ. Sự ủng hộ của người hâm mộ luôn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để toàn đội thi đấu hết mình và hướng tới huy chương vàng”, Bích Thùy bày tỏ.

Bích Thùy cũng cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng trước mọi thử thách. “Với tôi, vào chung kết thì đối thủ nào cũng ngang ngửa. Thái Lan luôn là đại kình địch của Việt Nam và nếu đánh bại Thái Lan để giành huy chương vàng thì sẽ rất tuyệt vời. Nếu gặp Thái Lan, chúng tôi sẽ càng tự tin hơn”, Bích Thùy khẳng định./.

