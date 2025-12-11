SEA Games 33: Bóng đá Việt Nam trước "lằn ranh sống còn"

Ngày 11/12 trở thành một lát cắt đặc biệt trong hành trình của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi cả đội tuyển bóng đá nữ lẫn đội U22 nam đều bước vào những trận đấu không còn đường lùi. Đó là "ngày phải thắng"!

Không chỉ là 3 điểm để 2 đội tuyển giành ngôi đầu bảng, mà vì chúng ta không còn nhiều chọn lựa sau những màn thể hiện chưa được như ý trước đó.



Việc cả U22 lẫn đội tuyển nữ rơi vào hoàn cảnh này không có gì bất ngờ. Cuộc đối đầu với U22 Malaysia vốn dĩ là trận quyết định đối với U22 Việt Nam ngay từ lúc bốc thăm.

Trong khi đó, đội tuyển nữ rơi vào bảng đấu khá nặng, với Philippines và Myanmar, đều là các ứng viên vô địch. Trận thua Philippines ở phút bù giờ cũng không phải là cú sốc, khi đối thủ từng dự World Cup 2023 với Việt Nam.



Ở đội tuyển nữ, tâm thế bước vào SEA Games 33 vốn đã không nhẹ nhàng. Sau chu kỳ thành công dài, đội hình đang trải qua một quãng thay máu thế hệ một cách tự nhiên nhưng đầy nhạy cảm.



Những trụ cột quen thuộc vẫn là điểm tựa, song mạch lực lượng trẻ chưa thật sự liền khiến đội tuyển đôi lúc chơi thiếu sự ổn định.

Điều này giải thích vì sao trận đấu ngày 11/12 trở thành lưỡi dao hai lưỡi: Hoặc là cơ hội chứng minh rằng bản lĩnh của các nhà vô địch Đông Nam Á chưa bao giờ bị hoài nghi, hoặc là lời cảnh báo về sự chậm trễ trong tái thiết.

Áp lực đến từ chính kỳ vọng của công chúng.

Bóng đá nữ từng mang lại quá nhiều niềm tự hào, đến mức phần đông người hâm mộ quen với cảm giác đội tuyển sẽ vượt qua khó khăn bằng sự bền bỉ quen thuộc.

Nhưng bóng đá nữ Đông Nam Á vốn có trình độ cao hơn nhiều khu vực khác của châu lục. Những trận đấu với Thái Lan, Philippines và sắp đến là Myanmar đều thuộc dạng "nửa cân, tám lạng."



Một lần nữa, các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung cần phát huy tối đa bản lĩnh của một đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử SEA Games.

Myanmar là thử thách khắc nghiệt nhưng xét về trình độ, họ vẫn chưa phải là đối thủ lớn nhất ở SEA Games. Cho dù không rơi vào hoàn cảnh hiện tại, thì việc thắng Myanmar để có suất đầu bảng cũng là nhiệm vụ được xác định trước đó. Tóm lại, đây là trận đấu khó nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam.



Trong khi đó, áp lực không lớn bằng, khi một kết quả hòa vẫn đưa U22 đi tiếp nhưng Huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu đánh bại U22 Malaysia. Vấn đề không phải là điểm số, mà còn là danh dự.



Dù nhiều hay ít, thất bại 0-4 của đội tuyển trên sân Malaysia cũng tác động không nhỏ đến tâm lý của cầu thủ 2 đội ở trận này, đặc biệt là U22 Việt Nam.

Nếu tháng 6, đội tuyển Việt Nam đá với Malaysia với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, thì bây giờ, U22 cũng mang trọng trách của đội bóng số 1 cấp độ trẻ (U23).



Có một chi tiết cần lưu ý: Sự thay đổi thể thức của môn bóng đá tại SEA Games 33 khiến số trận đấu ít hơn so với trước đây, cũng có nghĩa là cơ hội sửa sai cũng ít và các đội bóng muốn chiến thắng sau cùng cũng phải thể hiện các phẩm chất uy vũ của mình một cách quyết liệt hơn.



Đây chính là áp lực của U22 Việt Nam, cũng là lý do mà Huấn luyện viên Kim Sang Sik không thể mạo hiểm chuẩn bị một thế trận "đá hòa". U22 Việt Nam cần phải thắng để bỏ đi gánh nặng sau màn trình diễn kém thuyết phục trước U22 Lào.



Chỉ có chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh mới tạo được nguồn sinh lực tươi mới cho phần còn lại của SEA Games. Mọi kết quả khác, đều biến áp lực thành cơn đau khó chữa.



Nhưng như mọi trận đấu không còn đường lùi, bóng đá Việt Nam không đề nghị một kịch bản đẹp. Điều cần thiết là sự can trường, sự tỉnh táo và sự sẵn sàng đối mặt với sức ép. Bởi chỉ trong sức ép, mọi giá trị thật mới được phơi bày.



Và đôi khi, chính những ngày như 11/12 mới nói lên trọn vẹn tinh thần của chúng ta: Không ngại thử thách, không rút lui khi ánh sáng cuối đường hầm còn thấp thoáng. Đó là điều khiến niềm tin vào cả 2 đội vẫn được giữ vững trước giờ bóng lăn./.

