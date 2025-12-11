SEA Games 33 ngày 11/12: Việt Nam chờ "cơn mưa vàng" từ điền kinh, bơi

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng, xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương.

Tuy nhiên, vị trí này có thể thay đổi các vận động viên được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ trong ngày thi đấu 11/12 để tạo nên "cơn mưa vàng."

Trong ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên sẽ tham gia nhiều môn thế mạnh để cạnh tranh huy chương Vàng, như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, đua thuyền, taekwondo, Karata...

"Mỏ vàng" điền kinh

Đáng chú nhất là ở môn điền kinh khi đây được xem là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 33, tuyển điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trên 14 huy chương nhằm đua tranh ngôi số 1 với chủ nhà Thái Lan.

Tâm điểm hôm nay sẽ dồn về sân Suphachalasai, nơi sẽ diễn ra cuộc tranh tài của các vận động viên điền kinh với nhiều nội dung hấp dẫn.

Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời, hai niềm hy vọng của thể thao Việt Nam sẽ đua tranh ở nội dung 1.500m nam.

Cũng ở nội dung 1.500m nhưng dành cho phái đẹp, đội tuyển điền kinh có hai vận động viên tranh tài là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh tranh tài.

Sân Supachalasai sẵn sàng cho các nội dung thi đấu của môn Điền kinh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Còn trên đường chạy 100m nam, nhà đương kim vô địch Ngần Ngọc Nghĩa sẽ bước vào bảo vệ huy chương vàng.

Trong khi đó, Hà Thị Thu cũng hứa hẹn sẽ bùng nổ trên đường chạy 100m dành cho nữ.

Ném đĩa nữ, có Lê Thị Cẩm Dung, từng đứng top Đông Nam Á, cạnh tranh huy chương Vàng trực tiếp với các vận động viên của Thái Lan và Philippines.

Bùng nổ trên đường đua xanh

Cùng với điền kinh, đội tuyển tuyển bơi lội được dự đoán tiếp tục mang thêm huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 2.

Trên đường bơi tại Swimming Pool, các kình ngư Việt Nam bước vào thi đấu nhiều nội dung quan trọng gồm 50m ngửa, 50m tự do, 100m ếch, 200m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức.

Nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam chính là sở trường của đội bơi Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại tấm huy chương vàng.

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, Trần Hưng Nguyên đã thi đấu ấn tượng để trở thành người "mở hàng" huy chương Vàng cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Thành tích đó cũng giúp cho Trần Hưng Nguyên hoàn tất "cú poker" với 4 kỳ liên tiếp giành huy chương Vàng nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam.

Trong ngày hôm nay, Phạm Thanh Bảo được kỳ vọng sẽ nối tiếp Hưng Nguyên đoạt huy chương Vàng cá nhân khi góp mặt ở nội dung 100m ếch.

Trong 2 kỳ SEA Games gần nhất, Phạm Thanh Bảo đã đoạt đến 4 huy chương Vàng ở cụm nội dung bơi ếch.

Ngoài điền kinh và bơi, đoàn thể thao Việt Nam cũng hy vọng có thêm huy chương Vàng từ các môn khác như đua thuyền, thể dục dụng cụ.

Ở môn đua thuyền, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 3 nội dung chung kết, cũng được kỳ vọng có thêm huy chương Vàng.

Môn đua thuyền cũng đã đóng góp cho đoàn Việt Nam 1 huy chương Vàng khi cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã "mở hàng" thành công khi xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung canoeing đôi nữ cự ly 500m.

Ở cuộc đua này, hai vận động viên Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, vượt qua các đối thủ mạnh để cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 06 giây.

Thể dục dụng cụ có 4 nội dung chung kết được chờ đợi các vận động viên đóng góp ít nhất 1-2 huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Còn ở Jujitsu, các võ sỹ Việt Nam kỳ vọng giành huy chương Vàng với 6 trận chung kết.

U22 Việt Nam buộc phải có điểm trước U22 Malaysia để chắc vé vào bán kết. (Ảnh: TTXVN)

Trong ngày hôm nay, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm lớn đến môn bóng đá nam khi cả U22 Việt Nam và đội tuyển nữ bước vào loạt trận mang tính quyết định.

U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam. U22 Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp nhưng chắc chắn muốn nhiều hơn là giành chiến thắng để đứng đầu bảng.

Trong khi đó, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận "sinh tử" với Myanmar. Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng mới có thể tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch./.

