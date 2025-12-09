Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng động viên tinh thần thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 9/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã tới thăm và động viên tinh thần thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến ngày 20/12. Cùng dự buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt.



Thay mặt đoàn, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ đối với các VĐV trong thời điểm quan trọng này.

Ông cho biết đến nay đã có 28 đội tuyển với 552 thành viên của đoàn có mặt tại Thái Lan; một số đội như bóng đá nam - nữ, bóng chày, bóng ném, cầu lông… đã bước vào thi đấu theo lịch của Ban tổ chức. Trong ngày 9/12, đoàn tiếp tục đón thêm 160 VĐV, gồm nhiều đội tuyển chủ lực như điền kinh, bơi lội, bắn cung.



Báo cáo với Bộ trưởng, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng nêu một số khó khăn mà đoàn gặp phải trong những ngày đầu, như phương tiện di chuyển, nơi ăn ở và điểm tập luyện. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cùng nỗ lực phối hợp với Ban tổ chức nước chủ nhà, các vướng mắc đã được giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên tập trung thi đấu.

Đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng trước khi lên đường, phấn đấu giành thành tích cao nhất.



Phát biểu tại buổi gặp mặt thân tình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển lời chúc mừng và động viên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới toàn đoàn. Bộ trưởng nhấn mạnh tuy buổi gặp gỡ diễn ra trong phạm vi nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với các vận động viên đang làm nhiệm vụ quốc gia. Ông mong muốn các Huấn luyện viên, Vận động viên nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất, đem lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ cả nước.



Bộ trưởng khẳng định SEA Games là đại hội thể thao lớn nhất khu vực, Việt Nam đã hai lần đăng cai và dẫn đầu thành tích ở hai kỳ gần đây nhất - minh chứng cho sự trưởng thành mạnh mẽ của thể thao nước nhà.

Ông nhấn mạnh thể thao không chỉ là lĩnh vực rèn luyện sức khỏe và khẳng định thành tích, mà còn là cầu nối lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, năng động tới bạn bè quốc tế. Mỗi VĐV ra sân đều mang theo màu cờ sắc áo Tổ quốc và cũng là một “đại sứ văn hóa” của Việt Nam.



Trước những khó khăn chung của kỳ đại hội lần này, Bộ trưởng mong toàn đoàn giữ tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng bạn bè Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đóng góp vào thông điệp hòa bình và hữu nghị, vì một cộng đồng khu vực phát triển bền vững. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng 100 triệu đồng làm quỹ thưởng nóng nhằm khích lệ các VĐV giành thành tích cao.



Phát biểu với báo giới, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết ông rất vui mừng khi được đón đoàn Thể thao Việt Nam sang Thái Lan tranh tài và khẳng định Đại sứ quán sẽ đồng hành 100%, hỗ trợ tối đa để các đội tuyển có điều kiện thi đấu tốt nhất. Đại sứ chúc toàn đoàn thi đấu thành công và giành nhiều thắng lợi tại SEA Games 33./.

