Dàn hoa hậu cùng thí sinh Miss World Vietnam 2025 khuấy động “Ngày chạy Olympic”

Sáng nay (ngày 22/3), Hoa hậu Quế Anh, Hoa hậu Yến Nhi, Á hậu La Ngọc Phương Anh, Á hậu Ngọc Hằng cùng dàn thí sinh Miss World Vietnam 2025 khuấy động Ngày chạy Olympic, tại Thành phố Hồ Chí Minh với màn trình diễn trẻ trung, cuốn hút.

Diện trang phục năng động, dàn hoa hậu, á hậu cùng hòa giọng trong liên khúc “The Cup Of Life – Let’s Get Loud.” Trên nền nhạc sôi động, dàn thí sinh Miss World Vietnam 2025 còn “làm nóng” không khí bằng những phần vũ đạo giàu năng lượng.

Bên cạnh màn trình diễn, các thí sinh xuất hiện ấn tượng bên dàn mô tô phân khối lớn, không chỉ tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho chương trình mà còn khơi dậy nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Đảm nhận vai trò MC của chương trình, Á hậu Ngọc Hằng đã có phần trình diễn ca khúc “Trót say” sôi động cùng vũ đoàn, ghi dấu ấn với phong thái tự tin và khả năng đa năng trong hoạt động nghệ thuật.

Tại sự kiện, Hoa hậu Quế Anh cho biết: “Được hòa mình vào không khí sôi động, tích cực Quế Anh cảm thấy rất hào hứng. Hy vọng rằng những năng lượng hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa và trở thành động lực để mọi người yêu thể thao hơn mỗi ngày.”

Dàn hoa hậu cùng thí sinh Miss World Vietnam 2025 tham gia tích cực các hoạt động của "Ngày chạy Olympic." (Ảnh: BTC)

Chia sẻ về sự góp mặt của các thí sinh Miss World Vietnam 2025, đại diện ban tổ chức nói: “Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, chúng tôi luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các thí sinh tham gia những hoạt động cộng đồng. Việc đồng hành cùng sự kiện lần này cũng là cơ hội để các bạn thể hiện tinh thần ‘Beauty With A Purpose,’ nơi vẻ đẹp không chỉ dừng lại ở hình thức mà còn gắn liền với trách nhiệm xã hội và sự lan tỏa những giá trị tích cực.”

Đặc biệt, không chỉ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026” còn diễn ra đồng loạt ở hầu hết các xã, phường, đặc khu và trung tâm 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc./.

