Vương miện cho tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 có gì đặc biệt?

Tổ chức Miss World Vietnam vừa chính thức công bố vương miện dành cho tân Hoa hậu cuộc thi mang tên “Trân hoa tứ quý – The Blooms of Four Seasons” được chế tác thủ công, cùng hai chiếc tiara dành cho Á hậu 1 và Á hậu 2.

Thông tin từ ban tổ chức, chiếc vương miện dành cho nhan sắc đăng quang được hoàn thiện sau 2.160 giờ chế tác, lấy cảm hứng từ hình tượng “vườn hoa bốn mùa” rực rỡ trong ánh ban mai, nơi vẻ đẹp Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ kim hoàn hiện đại, kết hợp cùng những biểu tượng văn hóa tinh tế.

Tác phẩm được đính kết 3.368 viên đá quý gồm Natural Diamond, Natural Blue Sapphire và Cubic Zirconia, chất liệu vàng 750. Tổng thể thiết kế được xử lý theo bố cục đăng đối, hướng tâm, vươn cao, tạo nên nhịp chuyển động mềm mại qua các lớp cánh hoa và những đường nét uốn lượn quanh khung.

Bốn loài hoa được sắp đặt với dụng ý đại diện cho hành trình phát triển của vẻ đẹp và bản lĩnh người phụ nữ: Hoa mận trắng bung nở như thanh âm đầu tiên phá vỡ sự tĩnh mịch để đánh thức nhựa sống. Hoa mai nở rộ như kết tinh từ nét thanh tao và hơi thở khởi đầu. Hoa hướng dương vươn mình, lan tỏa nguồn năng lượng rực rỡ. Hoa sen khoe sắc điềm tĩnh - là khi vẻ đẹp chạm đến độ chín của sự trưởng thành.

Hoa hậu Bảo Ngọc và vương miện The Blooms of Four Seasons. (Ảnh: BTC)

Hai chiếc tiara dành cho Á hậu cũng mang dấu ấn thiết kế riêng biệt. Tiara Á hậu 1 là phiên bản tinh gọn từ vương miện Hoa hậu, với hoa hướng dương làm điểm nhấn trung tâm. Bố cục vươn cao cân đối cùng hệ đá xanh lam, xanh ngọc, trắng đa lớp tôn vinh khí chất bản lĩnh, trí tuệ và sự thanh lịch.

Trong khi đó, Tiara Á hậu 2 mang vẻ đẹp mềm mại, trẻ trung và thuần khiết. Thiết kế sử dụng nền bạch kim tạo hiệu ứng lấp lánh như sương mai, tôn vinh nét dịu dàng và rạng rỡ của người đẹp.

Đại diện ban tổ chức cho biết Top 48 Miss World Vietnam 2025 sẽ bước vào các phần thi phụ gồm Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao… Chung khảo với phần thi Người đẹp Biển, đêm trình diễn Dances of Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 25/3. Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3./.

Hai chiếc tiara dành cho Á hậu 1 và Á hậu 2. (Ảnh: BTC)

