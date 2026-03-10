Thế giới
Mỹ cân nhắc nhiều phương án bảo vệ eo biển Hormuz

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết đang xem xét một loạt phương án nhằm đảm bảo hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ cân nhắc nhiều phương án bảo vệ eo biển Hormuz

Israel không kích các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân Iran

Nga sẵn sàng cung cấp năng lượng cho châu Âu

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

