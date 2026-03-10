Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Mỹ cân nhắc nhiều phương án bảo vệ eo biển Hormuz

Israel không kích các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân Iran

Nga sẵn sàng cung cấp năng lượng cho châu Âu

Minh Hiếu