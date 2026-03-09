Iran kêu gọi điều tra quốc tế vụ không kích trường học

Người phát ngôn Chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani cho biết chính phủ nước này đang thu thập thêm bằng chứng để đề nghị điều tra quốc tế liên quan vụ không kích nhằm vào một trường học ở miền Nam nước này khiến nhiều nữ sinh thiệt mạng, trong bối cảnh vụ việc làm dấy lên tranh cãi quốc tế về khả năng vi phạm luật pháp quốc tế.

Trả lời hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 8/3, bà Mohajerani nói rõ Tehran đang tiến hành thu thập thêm thông tin và lập hồ sơ chi tiết về vụ tấn công nhằm theo đuổi điều tra thông qua các kênh pháp lý quốc tế, bao gồm các tổ chức quốc tế liên quan.

Theo người phát ngôn này, vụ việc được xem là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Vụ không kích xảy ra tại một trường nữ sinh ở thành phố Minab thuộc tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, vào ngày 28/2 - ngày đầu tiên Israel phối hợp với Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Thời điểm xảy ra không kích trùng với giờ học, khi học sinh và giáo viên đang có mặt tại lớp.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ít nhất 171 nữ sinh thiệt mạng, trong khi các nguồn y tế và truyền thông nhà nước Iran cho biết vụ tấn công khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó có 168 nữ sinh từ 7-12 tuổi, cùng nhiều giáo viên và nhân viên nhà trường bị thương.

Theo cuộc điều tra của báo New York Times, dựa trên hình ảnh vệ tinh, video và các bài đăng trên mạng xã hội đã được xác minh, cho thấy trường học bị hư hại nghiêm trọng bởi một cuộc không kích chính xác, diễn ra đồng thời với các đòn tấn công vào căn cứ hải quân gần đó. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 6 tòa nhà trong khu căn cứ cùng tòa nhà trường học đã bị đánh trúng.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ và Israel ban đầu phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định các lực lượng của Mỹ “không tấn công mục tiêu dân sự” và cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

Quân đội Israel cũng cho biết không có thông tin về bất kỳ hoạt động quân sự nào của nước này tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, một số chuyên gia an ninh khu vực nhận định nhiều khả năng đây có thể là trường hợp “nhận diện nhầm mục tiêu”, song nhấn mạnh lực lượng tấn công vẫn có nghĩa vụ xác minh rõ tính chất dân sự của mục tiêu theo luật pháp quốc tế.

Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc hôm 3/3 đã kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp và toàn diện về vụ tấn công vào trường nữ sinh nói trên ở Iran, đồng thời yêu cầu các lực lượng đứng sau vụ việc phải làm rõ trách nhiệm./.

