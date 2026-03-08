Iran cảnh báo Anh về việc cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Iran đã lên tiếng cảnh báo các nước không nên tham gia vào các hoạt động quân sự nhằm vào nước này.

Đại sứ Iran tại Anh Ali Mousavi cho biết Iran kỳ vọng Anh và các bên liên quan “hết sức thận trọng” trong mọi hành động, đồng thời nhấn mạnh nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran, nước này sẽ thực thi quyền tự vệ chính đáng theo luật pháp quốc tế.

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết Đại sứ Ali Mousavi đưa ra thông điệp trên khi trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh tối 7/3 theo giờ địa phương. Trong đó, ông nhắc lại việc Chính phủ Anh đã khẳng định không tham gia các hành động quân sự chống lại Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng London đã rút ra bài học từ cuộc chiến Iraq năm 2003.

Trước đó một ngày, Chính phủ Anh thông báo Mỹ đã bắt đầu sử dụng một số căn cứ quân sự của Anh cho các hoạt động “mang tính phòng vệ” nhằm ngăn chặn tên lửa của Iran nhắm vào các mục tiêu của Mỹ đặt tại các nước trong khu vực vùng Vịnh.

Trong khi đó, theo các nguồn tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer từng khẳng định nước này sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay.

Tuy nhiên sau đó, London lại chấp thuận đề nghị của Mỹ về việc sử dụng 2 căn cứ quân sự tại Anh cho "các hoạt động phòng vệ cụ thể và hạn chế."

Hai căn cứ này gồm căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Fairford ở Tây Nam và căn cứ chung Mỹ-Anh tại Diego Garcia, đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương./.

Xung đột tại Trung Đông: Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự Pháp, Đức và Anh để ngỏ khả năng tham gia các cuộc tấn công Iran do Mỹ và Israel phát động, trong đó, Anh đã cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.