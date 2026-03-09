Xung đột tại Trung Đông: Israel đối mặt các vấn đề về bảo vệ dân sự

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin thuộc Quốc hội Israel (Knesset) cho thấy, khoảng 3,19 triệu người, tương đương 33% dân số, không có khả năng tiếp cận các hình thức bảo vệ cơ bản như phòng an toàn gia cố, hầm trú ẩn công cộng hoặc các cơ sở phòng thủ tiêu chuẩn khác.

Báo cáo cũng dẫn kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục cho thấy vấn đề thiếu nơi trú ẩn cũng tồn tại các trường học ở nước này, trong đó có bậc mầm non.

Tại các trường học phổ thông, báo cáo cho biết khoảng 14% trường học tại Israel hoàn toàn không có hệ thống bảo vệ, trong khi 24% chỉ có mức bảo vệ một phần. Điều này đồng nghĩa khoảng 466.000 học sinh - tương đương gần 1/4 tổng số học sinh cả nước - hiện chưa được bảo vệ đầy đủ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc không kích.

Trong bối cảnh xung đột quân sự với Iran tiếp diễn và nguy cơ tấn công tên lửa gia tăng, nhà chức trách Israel cũng đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hệ thống giáo dục.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, các hoạt động giáo dục trực tiếp trên toàn quốc bị đình chỉ và chuyển sang hình thức học từ xa từ ngày 28/2.

Lĩnh vực y tế cũng đối mặt với những hạn chế tương tự. Báo cáo cho biết 56% số giường bệnh nội trú và 41% phòng phẫu thuật tại các bệnh viện không có đủ mức bảo vệ cần thiết.

Tỷ lệ này còn cao hơn tại các cơ sở điều trị chuyên biệt, với 63% giường bệnh tại bệnh viện lão khoa và 75% tại các bệnh viện tâm thần thiếu hệ thống bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ủy ban Kiểm soát Nhà nước của Quốc hội Israel (Knesset) dự kiến tổ chức phiên thảo luận trong ngày 9/3 về tình trạng thiếu hầm trú ẩn và cơ sở bảo vệ dân sự./.

