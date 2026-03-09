Phản ứng của quốc tế trước việc Iran bổ nhiệm tân Lãnh tụ tối cao

Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết mọi thủ tục pháp lý và quy trình cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm Lãnh tụ tối cao mới của nước này, ông Ayatollah Mojtaba Khamenei, đã được hoàn tất.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran, ông Baghaei khẳng định Lãnh tụ tối cao mới đã được lựa chọn và công bố chính thức.

Theo ông, sau khi việc bổ nhiệm được xác nhận, “trách nhiệm đã rõ ràng” và Iran sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như phẩm giá của người dân trong bối cảnh xung đột hiện nay. Ông nhấn mạnh người dân Iran sẽ đoàn kết để bảo vệ đất nước trong “một cuộc chiến mang tính sống còn."

Trước đó cùng ngày, Hội đồng chuyên gia - cơ quan có thẩm quyền lựa chọn Lãnh tụ tối cao của Iran, thông báo ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Lãnh tụ Ali Khamenei, đã giành được “sự ủng hộ quyết định” của các thành viên và chính thức đảm nhiệm cương vị này.

Sau khi kết quả được công bố, nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, lực lượng vũ trang và quan chức Iran đã gửi lời chúc mừng và tuyên thệ trung thành với lãnh tụ mới. Hàng nghìn người dân cũng tập trung tại Quảng trường Enghelab ở thủ đô Tehran, mang theo quốc kỳ Iran và chân dung ông Mojtaba Khamenei để bày tỏ sự ủng hộ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với việc ông Mojtaba Khamenei được bầu làm Lãnh tụ tối cao Iran, đồng thời cho biết Washington sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo.

Liên quan phản ứng quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng tân Lãnh tụ tối cao Iran. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của Tehran, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Mojtaba Khamenei sẽ đoàn kết người dân Iran trước những thách thức hiện nay.

Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni cho biết tân Lãnh tụ tối cao Iran hiện không nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Những diễn biến trên diễn ra sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran và một số thành phố của Iran ngày 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng cùng một số thành viên gia đình, chỉ huy quân sự cấp cao và dân thường.

Iran sau đó đã đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông./.

