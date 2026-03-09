Multimedia
Ukraine điều loạt UAV hỗ trợ bảo vệ căn cứ của Mỹ tại Jordan

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã điều thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn và một nhóm chuyên gia về UAV tới Trung Đông để hỗ trợ hoạt động bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine hỗ trợ bảo vệ căn cứ của Mỹ tại Jordan.

Nhiều quốc gia kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông bằng đối thoại.

Quốc tế phản ứng trái chiều việc Iran có tân Lãnh tụ tối cao.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

