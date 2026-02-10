Đời sống
Tro vàng mã tràn ngập trên sông, hồ Thủ đô dịp 23 tháng Chạp cúng ông Công ông Táo

Ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân Hà Nội đã ra sông, hồ, ao trong thành phố để thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống. 

Bản tin 60s ngày 10/2/2026 gồm những nội dung sau:

Tro vàng mã tràn ngập trên sông, hồ Thủ đô dịp 23 tháng Chạp.

Hàng nghìn giáo viên tại Hưng Yên sửa lỗi phát âm L–N.

Đào Tết bán chậm, nhiều tiểu thương phải livestream tìm đầu ra.

Làng bánh kẹo La Phù tăng tốc sản xuất phục vụ thị trường Tết.

Đề xuất siết trách nhiệm hãng bay bị chậm hoặc hủy chuyến.

Tổng thống Trump đe dọa ngăn khai trương cầu biên giới Mỹ - Canada.

Nga lên tiếng phản đối lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ với Cuba.

Ukraine tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự của Nga./.

(Vietnam+)
#ông công ông táo #23 tháng chạp #tro vàng mã #giáo viên hưng yên #đào tết #bánh kẹo la phù #hãng bay hủy chuyến #trump #biên giới mỹ-canada #nga #chiến sự nga-ukraine

