Pháp bắt giữ 6 nghi phạm tham gia bắt cóc, đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số

Các nhà chức trách Pháp đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có một trẻ vị thành niên, vì có liên quan đến vụ bắt cóc một nữ thẩm phán và mẹ của bà hồi tuần trước để đòi chuộc bằng tiền kỹ thuật số.

Hai con tin đã trốn thoát sau khoảng 30 giờ bị giam giữ.

Theo công tố viên Thierry Dran, 5 nghi phạm, trong đó có một cặp vợ chồng, đã bị bắt giữ vào đêm 7/2 rạng sáng 8/2. Hai trong số đó đang tìm cách bắt xe buýt đến Tây Ban Nha.

Chiều 8/2, cảnh sát đã bắt giữ thêm nghi phạm vị thành niên.

Những đối tượng này bị tình nghi tham gia vào vụ bắt cóc nữ thẩm phán 35 tuổi và mẹ của bà 67 tuổi vào đêm 4/2, khi chồng của nữ thẩm phán - người giữ một vị trí lãnh đạo trong một công ty khởi nghiệp tiền kỹ thuật số - không có nhà.

Những kẻ bắt cóc đã chụp ảnh, đòi tiền chuộc và đe dọa sẽ làm tàn phế các nạn nhân nếu việc chuyển tiền không được thực hiện nhanh chóng.

Hai nạn nhân đã tự giải thoát và trốn được vào gara một gia đình ở Bourg-les-Valence, vùng Drome (Đông Nam), trước khi gọi điện cầu cứu.

Công tố viên Dran từ chối tiết lộ số tiền mà các đối tượng bắt cóc yêu cầu. Cảnh sát đã triển khai một cuộc truy tìm thủ phạm quy mô lớn với sự tham gia của 160 sỹ quan và tiếp tục mở rộng điều tra.

Gần đây, Pháp đang phải đối phó với nhiều vụ bắt cóc và tống tiền nhằm vào những người giàu có kinh doanh tiền kỹ thuật số.

Tháng 1/2025, ông trùm tiền kỹ thuật số David Balland, đồng sáng lập công ty tiền điện tử Ledger - công ty được định giá hơn 1 tỷ USD thời điểm đó - đã bị bắt cóc cùng với vợ.

Ông được thả vào ngày hôm sau và vợ ông được tìm thấy trong tình trạng bị trói trong cốp xe.

Tháng 5/2025, cha của lãnh đạo một công ty tiền kỹ thuật số, có trụ sở tại Malta, đã bị bắt cóc ở Paris cùng yêu cầu tiền chuộc lên tới vài triệu euro. Sau 58 giờ, lực lượng an ninh đã giải thoát ông./.

Pháp: Bắt giữ 7 nghi phạm vụ bắt cóc đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số Ngày 5/9, tại Pháp, 7 đối tượng, gồm 6 người trưởng thành và 1 thiếu niên 17 tuổi đã bị khởi tố và tạm giam liên quan đến vụ bắt cóc một công dân Thụy Sĩ nhằm đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số.