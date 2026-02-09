Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc đình chỉ hoạt động lô trực thăng quân sự AH-1S Cobra

Quân đội Hàn Quốc tạm dừng hoạt động toàn bộ lô trực thăng AH-1S Cobra sau vụ rơi trực thăng làm 2 người thiệt mạng trong quá trình diễn tập.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Quân đội Hàn Quốc ngày 9/2 đã đình chỉ hoạt động đối với toàn bộ lô trực thăng quân sự cũ AH-1S Cobra sau khi một chiếc thuộc loại này bị rơi trong lúc diễn tập khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Quân đội Hàn Quốc ra tuyên bố nêu rõ chiếc trực thăng AH-1S Cobra đang diễn tập hạ cánh khẩn cấp thì “bị rơi do nguyên nhân chưa xác định” tại huyện Gapyeong, phía Tây thủ đô Seoul.

Trong khi đó, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy phần thân của chiếc AH-1S Cobra gặp nạn bị biến dạng, nằm trên bờ sông đầy đá.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sau vụ tai nạn, quân đội Hàn Quốc đã đình chỉ hoạt động của tất cả các trực thăng cùng loại và đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

AH-1S Cobra là loại trực thăng tấn công chống tăng một động cơ do Mỹ sản xuất. Một số chiếc được quân đội Hàn Quốc sử dụng suốt hơn 30 năm qua. Hiện chưa rõ số lượng chính xác của lô AH-1S Cobra mà Hàn Quốc đang vận hành./.

(Vietnam+)
#Hàn Quốc #trực thăng quân sự #AH-1S Cobra #tai nạn Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hai thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang Daesung (trái) và Taeyang (phải) sau khi được xuất ngũ. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Big Bang chính thức tái xuất sau nhiều năm

Việc nhóm Big Bang trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn được xem là cột mốc biểu tượng của một kỷ nguyên K-pop.

Triều Tiên đạt nhiều thành tựu kinh tế nổi bật

Triều Tiên đạt nhiều thành tựu kinh tế nổi bật

Ngày 6/2, Triều Tiên đã tuyên dương những thành tựu nổi bật trong các chính sách kinh tế của mình, khẳng định nước này đã đạt được “những kỷ lục mới” trong cải thiện đời sống người dân.