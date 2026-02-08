Tuyết rơi dày gây gián đoạn giao thông tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Đợt tuyết rơi dày đặc ngày 8/2 đã khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju (Hàn Quốc) do bị hủy chuyến bay, đồng thời gây gián đoạn hệ thống tàu cao tốc tại Nhật Bản và khiến thủ đô Tokyo chìm trong sắc trắng.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, tuyết rơi dày đặc đã làm tê liệt hoạt động bay tại Sân bay Quốc tế Jeju vào ngày 8/2, khiến khoảng 11.000 hành khách bị mắc kẹt. Đường băng phải tạm ngừng hoạt động cho đến 11 giờ trưa (giờ địa phương) do tuyết rơi dày kèm theo gió mạnh. Trong tổng số 461 chuyến bay theo lịch trình, có 163 chuyến bay đi và đến đã bị hủy bỏ, cùng 5 chuyến bay khác phải chuyển hướng hạ cánh.

Ban quản lý sân bay đã huy động các xe chuyên dụng để dọn tuyết, nhưng do bão tuyết vẫn tiếp diễn nên hoạt động bay dự kiến vẫn bị gián đoạn ngay cả khi sân bay mở cửa trở lại.

Cảnh báo tuyết rơi dày đã được ban hành đối với các khu vực miền núi của đảo Jeju. Cơ quan khí tượng cho hay, tính đến trưa cùng ngày, khu vực gần núi Halla đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày tới 21,5 cm trong vòng 24 giờ qua.

Cùng ngày, tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại Nhật Bản, khi tuyết rơi dày đã bao phủ một diện rộng dọc theo bờ biển phía Tây, trong khi khu vực trung tâm thủ đô Tokyo cũng bị tuyết bao phủ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại các khu vực lân cận Kyoto, cũng như phía Tây Nam tỉnh Fukui và phía Đông tỉnh Tottori. Một số nơi ghi nhận lượng tuyết rơi khoảng 30 cm chỉ trong vòng 6 giờ trong sáng ngày 8/2.

Ảnh hưởng của thời tiết xấu đã tác động ngay lập tức đến hệ thống đường sắt. Theo các đơn vị vận hành, các tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tokaido và Sanyo đã phải chạy với tốc độ giảm so với bình thường ngay từ đầu ngày 8/2.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo hình thái thời tiết mùa đông khắc nghiệt và bất thường sẽ còn tiếp diễn trên khắp cả nước trong ngày 8/2, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trước nguy cơ gián đoạn giao thông do bão tuyết và sóng lớn./.

