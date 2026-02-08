Đảng ủy Việt Nam tại Hàn Quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Ngày 8/2, Đảng ủy Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự Hội nghị có Đại sứ Vũ Hồ, Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy cùng các đảng viên, đại diện cho các chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy tại Hàn Quốc.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội nghị được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa long trọng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập (3/2/1930-3/2/2026), thể hiện tinh thần kế thừa truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa bàn và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.



Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ, Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc, cho rằng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các tổ chức Đảng, cũng như mỗi đảng viên tại Hàn Quốc phải xác lập một tâm thế mới, xây dựng diện mạo mới và thực hành cách làm mới thích ứng với môi trường quốc tế cũng như yêu cầu ngày càng cao của công tác. Đội ngũ đảng viên cần có bản lĩnh vững vàng, chuyên môn cao, tác phong chuẩn mực, có uy tín trong cộng đồng và xã hội sở tại.



Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng phát triển về quy mô, đa dạng về thành phần, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, tham gia xây dựng quê hương, đất nước cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt-Hàn.

Mỗi đảng viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc không chỉ là hạt nhân chính trị trong cộng đồng mà còn đại diện cho hình ảnh, uy tín đất nước và con người Việt Nam.



Hội nghị đã nghe các tham luận của đại diện các chi bộ trực thuộc như “Thực trạng giải pháp thực hiện Nghị quyết 67-NQ/TW về chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Góc nhìn từ cộng đồng khoa học ở Hàn Quốc”; “Những thay đổi trong cơ chế, chính sách thu hút khoa học-công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam”; “Mô hình, giải pháp sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ.”

Các tham luận tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ, vận động quần chúng và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV phù hợp với đặc thù địa bàn ngoài nước. Hội nghị cũng dành thời gian quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV, tập trung vào các định hướng chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.



Nhân dịp này, Đảng ủy tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ trao giấy khen biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động cộng đồng, qua đó kịp thời ghi nhận, động viên và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu./.

Tổng Bí thư gặp gỡ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo tình hình với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt-Hàn và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam.