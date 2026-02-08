Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là một khâu bắt buộc và có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn bộ quy trình hiệp thương.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, thời gian thực hiện bước 4 của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử rất ngắn, chỉ 5 ngày (từ ngày 4 đến 8 tháng 2), đòi hỏi sự khẩn trương, trách nhiệm và tập trung cao.

Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hiệp thương, góp phần lựa chọn được những người tiêu biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân./.

